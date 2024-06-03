mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Башкирии подняли цену на проезд

В Башкирии подняли цену на проезд

3 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI
Стоимость проезда на автобусах вырастет уже с сегодняшнего дня, следует из постановления регионального Госкомитета по тарифам.

В Башкирии официально утвердили размер оплаты за проезд на общественном транспорте, значится в документах регионального комитета по тарифам.

Как сообщалось ранее, за поездку на автобусе придется отдать ₽34 при оплате по транспортной карте «Алга» и ₽41 при оплате наличными или банковской картой.

В Уфе хотят еще повысить цены на проезд
Узнать подробнее

Согласно постановлению, стоимость проезда на экспрессных, полуэкспрессных и специальных автобусных маршрутах составит ₽50. Стоимость проезда на автобусах пригородных и междугородних маршрутах составит ₽4,1 за км пути. Кроме того, за багаж придется доплатить ₽33.

В региональном Минтрансе повышение цен назвали вынужденной мерой, связанной с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Новость о повышении цен вызвала волну недовольства среди граждан. Многие считают его необоснованным и указывают на многочисленные недостатки в системе общественного транспорта.

Смотревший порно водитель автобуса в Башкирии получил штраф
Узнать подробнее

Жители республики неоднократно жаловались на нехватку автобусов, долгое время ожидания и до отказа забитые пассажирами салоны. В связи с этим чиновники вышли на остановки общественного транспорта для оценки ситуации. Серьезных нарушений, по их словам, выявлено не было.

Круги ада. Почему популярный автобус в Уфе не следует схеме движения?
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Жалобы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены на бензин#Транспорт#Цены#Автобусы#Междугородние маршруты#Тарифы#Недовольство#Маршруты#Проезд#Наличные#Багаж#Оплата#Транспортная карта#Дебетовая карта#Кредитная карта#Экспрессные автобусы#Полуэкспрессные автобусы#Специальные автобусы#Пригородные маршруты#Горюче-смазочные материалы#Система общественного транспорта#Ожидание#Пассажиры
Подпишитесь
Жалоба на наряд Ольги Бузовой в Уфе дошла до Следственного комитета
Сегодня, 07:36
Уфа экстренно посадит самолеты на Казань
Сегодня, 09:48
Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки
Сегодня, 09:25
Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО
Сегодня, 07:32
Две школьницы пропали в Башкирии
Сегодня, 06:57
18+. Нудисты нежатся под солнцем в Уфе
Сегодня, 06:45
"