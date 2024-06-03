В Башкирии подняли цену на проезд

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Башкирии официально утвердили размер оплаты за проезд на общественном транспорте, значится в документах регионального комитета по тарифам.
Как сообщалось ранее, за поездку на автобусе придется отдать ₽34 при оплате по транспортной карте «Алга» и ₽41 при оплате наличными или банковской картой.
Согласно постановлению, стоимость проезда на экспрессных, полуэкспрессных и специальных автобусных маршрутах составит ₽50. Стоимость проезда на автобусах пригородных и междугородних маршрутах составит ₽4,1 за км пути. Кроме того, за багаж придется доплатить ₽33.
В региональном Минтрансе повышение цен назвали вынужденной мерой, связанной с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Новость о повышении цен вызвала волну недовольства среди граждан. Многие считают его необоснованным и указывают на многочисленные недостатки в системе общественного транспорта.
Жители республики неоднократно жаловались на нехватку автобусов, долгое время ожидания и до отказа забитые пассажирами салоны. В связи с этим чиновники вышли на остановки общественного транспорта для оценки ситуации. Серьезных нарушений, по их словам, выявлено не было.