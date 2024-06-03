В Башкирии подняли цену на проезд

Жители республики неоднократно жаловались на нехватку автобусов, долгое время ожидания и до отказа забитые пассажирами салоны. В связи с этим чиновники вышли на остановки общественного транспорта для оценки ситуации. Серьезных нарушений, по их словам, выявлено не было.