«Роза Хутор» стал первым российским курортом в Roblox

По словам Марины Громченко, руководителя направления медиакоммуникаций «Интерроса», компании удалось в довольно нетривиальной форме продемонстрировать два основных направления инвестиций — новые технологии и проекты развития территорий. «И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи — курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — заключила эксперт.