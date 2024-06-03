Понять-простить: лихачи извинились на видео в Башкирии

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как рассказал в своем телеграм-канале главный инспектор республики Владимир Севастьянов, нарушителей бдительные граждане изначально заметили в районе «Президент-отеля». На снимке можно увидеть молодого человека в спортивных штанах, лежащего на крыше «пацан-мобиля».
Лихачем, управлявшим отечественным авто «ноль-одиннадцатой» модели оказался 20-летний парень, у которого не было водительских прав. Его красные «Жигули» увезли на штрафстоянку, а на самого юношу составили несколько протоколов.
В беседе со стражами порядка молодой человек рассказал, якобы таким образом хотел проучить своего приятеля.
— Друг залез на крышу автомобиля. Чтобы дать понять, что так делать не нужно, я решил дать круг: небольшой, буквально два метра, — раскаялся водитель.