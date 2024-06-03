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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Уфе юноша катался по городу на крыше автомобиля

Понять-простить: лихачи извинились на видео в Башкирии

3 июня 2024, 14:26
Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

В Уфе юноша катался по городу на крыше автомобиля

Сотрудники ГАИ в Уфе поймали компанию гонщиков, катавших человека на крыше. Ранее по соцсетям «разлетелись» соответствующее кадры с перформансом молодых ребят, однако в числе увидевших их оказались явно не те, на кого рассчитывали «понторезы».

Как рассказал в своем телеграм-канале главный инспектор республики Владимир Севастьянов, нарушителей бдительные граждане изначально заметили в районе «Президент-отеля». На снимке можно увидеть молодого человека в спортивных штанах, лежащего на крыше «пацан-мобиля».

Лихачем, управлявшим отечественным авто «ноль-одиннадцатой» модели оказался 20-летний парень, у которого не было водительских прав. Его красные «Жигули» увезли на штрафстоянку, а на самого юношу составили несколько протоколов.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

В беседе со стражами порядка молодой человек рассказал, якобы таким образом хотел проучить своего приятеля.

— Друг залез на крышу автомобиля. Чтобы дать понять, что так делать не нужно, я решил дать круг: небольшой, буквально два метра, — раскаялся водитель.
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