Понять-простить: лихачи извинились на видео в Башкирии

В Уфе юноша катался по городу на крыше автомобиля

Сотрудники ГАИ в Уфе поймали компанию гонщиков, катавших человека на крыше. Ранее по соцсетям «разлетелись» соответствующее кадры с перформансом молодых ребят, однако в числе увидевших их оказались явно не те, на кого рассчитывали «понторезы».