Ольга Бузова извинилась перед Уфой за наряд на «VK Fest»

VK Fest состоялся в Уфе 1 июня. Он открыл серию традиционных концертов социальной сети, а в столице Татарстана проходил вовсе впервые. Организаторы шоу утверждают, что на звёзд отечественной эстрады пришли посмотреть 13 000 зрителей. Среди них оказались и те, кто раскритиковал Ольгу Бузову за чрезмерную обнаженку на сцене. К осуждению артистки присоединились такие политики, как Екатерина Мизулина и Милонов.