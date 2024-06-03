Ольга Бузова извинилась перед Уфой за наряд на «VK Fest»

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Хэдлайнер VK Fest Ольга Бузова через свой Telegram-канал обратилась к Уфе. Артистка объяснилась перед зрителями шоу. Ранее Ольга Бузова подверглась массивной волне осуждения за показавшийся многим слишком откровенный сценический костюм. Артистка вышла на подиум в кожаном боди с оголенными ягодицами.
Я весь день была не доступна, и вот только увидела всю шумиху вокруг моего выступления в Уфе, на открытии самого масштабного и главного музыкального фестиваля Страны.
Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. ❤️ И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые.
В этом году, я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни🙏🏻 я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды 💃🏻. Это про любовь к профессии и к моим слушателям 🙏🏻. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией…
Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной.
Я человек эмпатичный, и люблю людей ❤️ И всегда переживаю, если кому то плохо, или не комфортно 😔.
Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины 🇷🇺 И все это знают 🙏🏻🫶🏻 Это главные ценности для меня и для моих людей.
Не ищите зло там, где его нет.
P. S. Уфа — прекрасный город, в котором живут не менее прекрасные люди! Оставайтесь такими всегда ❤️ А VK фест шагает дальше по стране!
Я вас люблю. Ваша Ольга Бузова.
VK Fest состоялся в Уфе 1 июня. Он открыл серию традиционных концертов социальной сети, а в столице Татарстана проходил вовсе впервые. Организаторы шоу утверждают, что на звёзд отечественной эстрады пришли посмотреть 13 000 зрителей. Среди них оказались и те, кто раскритиковал Ольгу Бузову за чрезмерную обнаженку на сцене. К осуждению артистки присоединились такие политики, как Екатерина Мизулина и Милонов.