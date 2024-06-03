Нудисты нежатся под солнцем в Уфе

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Под палящим солнцем у фонтанов возле монумента Дружбы в Уфе расположилась парочка, притягивавшая взгляды как любопытных туристов, так и простых прохожих. Мужчина стоял полностью обнаженный на пляже, словно, это была само собой разумеющаяся часть повседневного отдыха. Его спутница же хотя бы имела купальник на себе, что делало картину еще более контрастной.
Когда люди начали обращать внимание на эту необычную ситуацию и выражать свое недоумение по поводу выбора одежды (точнее её отсутствия), парень комментировал это спокойно.
— В этом месте особо никто не ходит, — отвечал нудист.
Предполагается, что он имел в виду то, что набережная рядом с монументом Дружбы может быть менее посещаемой по сравнению со стандартными пляжами или другими общественными местами для отдыха.
Несмотря на возможные доводы огорченных горожан о том, что подобное поведение не соответствует общепринятым правилам приличия и порядку, сам нудист явно не испытывал чувства стеснения или унижения. Или это акт провокации, или простое желание выразить индивидуальность — остается загадкой.
Видео: Mash Batash.