Нудисты нежатся под солнцем в Уфе

Под палящим солнцем у фонтанов возле монумента Дружбы в Уфе расположилась парочка, притягивавшая взгляды как любопытных туристов, так и простых прохожих. Мужчина стоял полностью обнаженный на пляже, словно, это была само собой разумеющаяся часть повседневного отдыха. Его спутница же хотя бы имела купальник на себе, что делало картину еще более контрастной.