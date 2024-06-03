«А на пляж вы как ходите?»: пользователи соцсетей защищают перформанс Бузовой в Уфе

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Впрочем, возмущение поборников морали разделили далеко не все пользователи соцсетей.
Так, многие указывают, что сам фестиваль и не преподносился как шоу для малышей — приурочен он скорее к началу лета, чем ко Дню защиты детей.
— Депутаты, занимайтесь уже делом. А не клоунадой, — призвал «народных избранников» Георгий С. — У нас что, других проблем нет?
— Это был не праздник для детей, а мероприятие с возрастным ограничением — подметил внимательный пользователь соцсетей.
— Ущемились, что на день защиты детей так выступали… Вк фест — это вообще отдельный праздник, отдельная компания итп.
Стоит заметить, что попасть на фестиваль, как гласит информация в официальной группе, можно было с 12 лет при предъявлении свидетельства о рождении. Младше — только с родителями. Однако, многие посетители действительно пришли целыми семьями с маленькими детьми.
Люди также указывают, что основная масса претензий шла не от тех, кто непосредственно был на фестивале и отдавал себе отчет в том, куда пришел, а от чиновников и не посетивших мероприятие уфимцев. При этом подмечается, что на самом «фесте» массового недовольства не замечалось.
— Что-то перед сценой тогда никто не возмущался. Вой подняли наши «народные избранники» уже потом. Лишь бы пропиариться, — резюмировал Тимур С.
— Не завидуйте! Лучше бы порядок навели с общественным транспортом, например, и дороги в порядок привели, а то сплошной ямочный ремонт, — решила заострить внимание на городских проблемах Ирина К.
Другие комментаторы видят в массовом «помешательстве» пагубную тенденцию, после которой «ханжество» станет уже повсеместным. Кроме того, теперь горожане беспокоятся, что в будущем из-за произошедшего инцидента им уже фестиваля, и без того ранее обходившего Уфу стороной, больше не видать
— А вы не думаете, что после Бузовой начнут и ваши юбки измерять? Лучше эту тему не поднимать, — подметил читатель Mkset.
— Скажите спасибо, что она приехала, — гласит комментарий, собравший 41 негативную реакцию.
Некоторые решили поинтересоваться у недовольных, как они относятся к «полуголым телам», например, на пляжах, куда также водят детей. Почему от Бузовой «страдает психика», а от купальников — нет?
— Меня возмущает, что люди на пляже, в бассейне, в сауне, в аквапарке ходят в одних тоненьких плавках и купальниках, где интимные вещи просвечиваются и еще меньше прикрывают, чем Бузову. Куда мне писать? Я буду жаловаться! — иронизирует уфимец.
Фанаты певицы напомнили, что образ артистки в целом соответствует её привычным нарядам на концертах. Поклонники не разделяют удивления от костюма Бузовой и указывают на то, что учитывать такое нужно было с самого начала.
— Всегда так выступала, а только сейчас проверяют…
— Так у неё почти все образы на выступления соответствующие. Это ее стиль, в чем проблема? Она вроде в жизни так не ходит.
— Ну тогда надо было заранее дресс-код обговорить. Что сейчас то уже?
Волна хейта не могла не перекинуться и на власти Уфы. «Наезды» на себя ранее прокомментировали и в самой мэрии. Как сообщал Mkset, администрация столицы хотя и разделила негодование, указала, что с их стороны лишь была предоставлена площадка, костюмы артистов никем в муниципальном руководстве не согласовывались.
Ранее мы также обозревали и иную точку зрения. Выступление певицы сравнивают то со стриптизом, то с БДСМ-перформансом.
Напомним, выступление Бузовой успело привлечь внимание Следственного комитета, директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, депутата Виталия Милонова и многих других властьимущих.
Сложившаяся ситуация сильно напоминает «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой. Своими размышлениями о набирающей обороты «культуре отмены» в этом контексте делился один из авторов Mkset.