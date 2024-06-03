«А на пляж вы как ходите?»: пользователи соцсетей защищают перформанс Бузовой в Уфе

Люди также указывают, что основная масса претензий шла не от тех, кто непосредственно был на фестивале и отдавал себе отчет в том, куда пришел, а от чиновников и не посетивших мероприятие уфимцев. При этом подмечается, что на самом «фесте» массового недовольства не замечалось.