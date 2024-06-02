Уфа украсится новым знаковым храмом

Главный акцент сегодня — на благотворительности. Антон Тарасов подчеркнул необходимость финансирования проекта для его успешного завершения. Значительные усилия уже приложены для сбора 15 миллионов рублей за последние шесть лет, однако требуется ещё больше средств для полного возведения храма.