Уфа украсится новым знаковым храмом

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Создание нового уфимского храма стало значимым событием. Колокольня, выполненная по образцу кремлевской колокольни Ивана Великого, является одним из выдающихся элементов архитектурного плана. Специально из Челябинска были доставлены купол и крест, установленные на вершину сооружения.
Рабочие отработали несколько недель над сборкой конструкции купола, состоящего из сотен металлических листов нержавеющей стали с покрытием из нитрида титана. Крест также выполнен из этого прочного материала. Особое внимание уделено дизайну и качеству каждой детали — от колокола до алтаря.
Помимо священного зала для служб и богослужений, новая церковь предусматривает место для воскресной школы и других образовательных программ. Главный целью строительства является создание духовного центра, способствующего развитию верующего сообщества.
Главный акцент сегодня — на благотворительности. Антон Тарасов подчеркнул необходимость финансирования проекта для его успешного завершения. Значительные усилия уже приложены для сбора 15 миллионов рублей за последние шесть лет, однако требуется ещё больше средств для полного возведения храма.
Будущее нового храма обещает быть не только символическим значением для верующих людей Уфы, но также стать яркой точкой притяжения как для жителей города, так и туристов, сообщают ведомства.