В Башкирии из пожара спасли десять собак и бабулю

Бабушка, чья квартира находилась в опасной близости от огня, оказалась в ловушке среди пламени. Несмотря на сложность задачи, спасатели решительно принялись за работу — они не только помогли вытащить пенсионерку из здания, но также эффективно потушили возгорание.