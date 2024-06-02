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В Башкирии из пожара спасли десять собак и бабулю

В Башкирии из пожара спасли десять собак и бабулю

2 июня 2024, 09:09
Фото: 1MI
В городе Салават, на улице Уфимской, разразился страшный пожар. Спасатели смогли вытащить из горящего дома не только пенсионерку, чья жизнь была под угрозой, но и целое семейство шпицев.

Паника и страх охватили жителей дома в городе Салават по улице Уфимской, когда они обнаружили возгорание в подъезде.

Бабушка, чья квартира находилась в опасной близости от огня, оказалась в ловушке среди пламени. Несмотря на сложность задачи, спасатели решительно принялись за работу — они не только помогли вытащить пенсионерку из здания, но также эффективно потушили возгорание.

Однако самым трогательным моментом стала забота хозяина шпицев. В первую очередь он передал своих любимцев МЧСникам для эвакуации. Обеспечив безопасность своих животных, он последним покинул горящее здание.

По данным МЧС, благодаря слаженным действиям всех участников этого происшествия, удалось предотвратить трагедию.

Видео: Mash Batash

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