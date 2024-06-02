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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Полуголая Бузова затмила собой «VK Fest» в Уфе

Полуголая Бузова затмила собой «VK Fest» в Уфе

2 июня 2024, 05:22
Фото: Vk.ru/VK Fest
На музыкальном фестивале VK Fest в Уфе певица Ольга Бузова выступила в настолько откровенном наряде, что стало главной темой для обсуждения среди зрителей.

В Международный день защиты детей, 1 июня, Ольга Бузова появилась на сцене VK Fest в парке «Ватан» в кожаном боди, которое мало что скрывало от взоров публики.

Выступление Бузовой стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. Зрители активно делились фотографиями и видеозаписями ее выступления в социальных сетях, отмечая что наряд певицы затмил всех остальных.

— Ее наряд не совсем подходит для Дня защиты детей.
— Дети же тоже присутствуют, можно так обнажать тело?
— Сейчас так модно, все дивы только так выступают, — комментируют в соцсетях.

Бузова вышла на сцену одной из первых участников VK Fest в парке «Ватан», объявив, что уже в седьмой раз подряд становится открывающим мероприятия. Перед выступлением она призналась, что за последние сутки почти не спала и не ела.

В ходе своей речи на сцене Бузова поздравила зрителей с Международным днем защиты детей и поблагодарила их за аплодисменты.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#VK Fest#Ольга Бузова
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