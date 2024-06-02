Кому не угодил топ-менеджер РЖД Георгий Геворкян

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Вместе с тем на самом деле задержан был его заместитель Давид Нониашвили, возглавляющий службу технической политики Дирекции железнодорожных вокзалов.
Как пишут newizv.ru, по версии следствия, Нониашвили может быть причастен к получению взятки в размере 17 млн рублей от ООО «Бросок» за якобы «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты».
О задержании Нониашвили стало известно 30 мая 2024 года, в этот же день было возбуждено уголовное дело. По месту работы подозреваемого прошли обыски, а его непосредственный шеф Геворкян был допрошен.
СМИ явно поторопились, не стали разбираться в вопросе и проинформировали об аресте именно Геворкяна. В этой связи журналисты «Новых Известий» полагают, что кто-то намеревается «слить» эффективного топ-менеджера компании и подтолкнуть руководство РЖД к увольнению Геворкяна на волне информационного хайпа.
Как отмечается, Геворкян был назначен на должность в 2019 году после ухода бывшего вокзального куратора Виталия Вотолевского. После прихода новый руководитель сразу начал проявлять инициативу. Многие подчиненные характеризуют его как человека, который может принимать ответственные решения, а также заставляет работать и двигаться вперёд.
С приходом на пост Геворкяна многие вокзалы были отремонтированы. Ведется активная работа по созданию безбарьерной среды. Совершенствуется инфраструктура, рассчитанная на маломобильных пассажиров.
С конца 2019 года начались работы и по обновлению залов ожидания. Во многих из них появились современные сидения с зарядками для телефонов, а также автоматические камеры хранения с безлюдной технологией обслуживания.
Главное изменение коснулось появления бесплатных туалетов на территории вокзалов. Ранее их держала под контролем «мафия», и пассажирам приходилось платить от 10 до 15 рублей за посещение.
Несомненно, не все были рады тому, что закрылась кормушка для многих «лишних рук» и «мафиозных компаний», которые остались не у дел. В итоге журналисты пришли к выводу, что некоторые все же остались недовольны последними трансформациями и хотели бы найти нового начальника, с которым было бы проще договариваться.