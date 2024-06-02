Кому не угодил топ-менеджер РЖД Георгий Геворкян

Несомненно, не все были рады тому, что закрылась кормушка для многих «лишних рук» и «мафиозных компаний», которые остались не у дел. В итоге журналисты пришли к выводу, что некоторые все же остались недовольны последними трансформациями и хотели бы найти нового начальника, с которым было бы проще договариваться.