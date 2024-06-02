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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Башкирию ожидают дожди и грозы

Башкирию ожидают дожди и грозы

2 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI
Жителям Башкирии стоит подготовиться к капризам погоды на предстоящие дни. Синоптики Башгидромета прогнозируют переменчивые погодные условия.

Согласно данным Башгидромета, в воскресенье, 2 июня, осадков в республике не ожидается. Днем температура воздуха составит +23, +28°.

Однако уже к понедельнику погода испортится. В понедельник и вторник, 3 и 4 июня, местами пройдут кратковременные дожди, которые могут перейти в грозы и ливни. Локально возможен град.

Во время грозы синоптики прогнозируют возможное шквалистое усиление ветра. Ночные температуры будут комфортными для сна и отдыха — около +10, +15°. Дневная жара также не будет чрезмерной — ожидаемые значения составят +24, +29°.

Жителям республики рекомендуется быть осторожными, не выходить на улицу во время грозы, не парковать автомобили под деревьями и не купаться в водоемах. Не забывайте о предосторожности во время шквального усиления ветра — обязательно закрывайте окна, предупреждают синоптики.

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