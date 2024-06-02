Башкирию ожидают дожди и грозы

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Согласно данным Башгидромета, в воскресенье, 2 июня, осадков в республике не ожидается. Днем температура воздуха составит +23, +28°.
Однако уже к понедельнику погода испортится. В понедельник и вторник, 3 и 4 июня, местами пройдут кратковременные дожди, которые могут перейти в грозы и ливни. Локально возможен град.
Во время грозы синоптики прогнозируют возможное шквалистое усиление ветра. Ночные температуры будут комфортными для сна и отдыха — около +10, +15°. Дневная жара также не будет чрезмерной — ожидаемые значения составят +24, +29°.
Жителям республики рекомендуется быть осторожными, не выходить на улицу во время грозы, не парковать автомобили под деревьями и не купаться в водоемах. Не забывайте о предосторожности во время шквального усиления ветра — обязательно закрывайте окна, предупреждают синоптики.