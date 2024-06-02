Башкирию ожидают дожди и грозы

Жителям республики рекомендуется быть осторожными, не выходить на улицу во время грозы, не парковать автомобили под деревьями и не купаться в водоемах. Не забывайте о предосторожности во время шквального усиления ветра — обязательно закрывайте окна, предупреждают синоптики.