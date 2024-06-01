В Уфе скончался известный общественник Алексей Фенин

Гидролог и литератор по образованию Алексей Фенин в последнее время работал в фонде «Наследие изобразительного искусства». В его жизненном пути было немало литературных творческих побед, получивших признание. Это журнал «Бельские просторы», издательство «Инеш», проект «Башкирская коллекция» и многие другие яркие работы. В копилке наград Алексея Фенина — звание Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Его труд и талант региональные власти отметили таким образом осенью 2020 года.