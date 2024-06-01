В Уфе скончался известный общественник Алексей Фенин

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В пятницу, 31 мая, в Уфе на 72-м году жизни скончался известный в регионе общественный деятель, издатель и бизнесмен Алексей Фенин. Прощание с мужчиной запланировано на понедельник, 3 июня. Простить с Алексеем Фениным можно в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова (Уфа, Гоголя, 27). О безвременной кончине известного в Уфе общественника сообщил культурный портал Башкирии.
Гидролог и литератор по образованию Алексей Фенин в последнее время работал в фонде «Наследие изобразительного искусства». В его жизненном пути было немало литературных творческих побед, получивших признание. Это журнал «Бельские просторы», издательство «Инеш», проект «Башкирская коллекция» и многие другие яркие работы. В копилке наград Алексея Фенина — звание Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Его труд и талант региональные власти отметили таким образом осенью 2020 года.