Уфу будут строить по макету

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Членов Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан планируют привлечь к исполнению «майских» указов Президента в сфере обеспечения россиян комфортным просторным жильем. По указу, к 2030 году каждый россиянин должен быть обеспечен 33 жилыми «квадратами», а к 2036 году — 38 квадратными метрами. Для выполнения этих показателей в условиях отмены введенной в стране в мировую пандемию ковида льготной ипотеки придется потрудиться. Механизмы исполнения указа по строительству в своем Telegram-канале озвучил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Андрей Назаров написал, что в следующие шесть лет Федерация планирует выделить регионам на стройки ₽240 млрд, а также изменить программы льготной ипотеки в России с развитием таких методов, как жилищный кооператив. Это планы к 2023 году.
Также на встрече с застройщиками Андрей Назаров обсудил макет Уфы. Его создают по инициативе строительного бизнеса. Макет должен позволять визуально оценить существующую городскую застройку, рельеф, схему движения транспорта, а также добавлять в него строящиеся новые объекты.
Напомним, ранее в Уфе обсудили отмену льготной ипотеки. Власти настаивают на том, что падение спроса должно снизить взлетевшую стоимость жилья. Бизнес придерживается обратной позиции: никто не желает терпеть выпадающие доходы и снижать цены. Впрочем, все согласились с прогнозом, что из-за отмены льготной ипотеки в Башкирии спрос на жилье упадёт примерно на треть. При этом темпы строительства в регионе снижать не планируют.