Уфу будут строить по макету

Напомним, ранее в Уфе обсудили отмену льготной ипотеки. Власти настаивают на том, что падение спроса должно снизить взлетевшую стоимость жилья. Бизнес придерживается обратной позиции: никто не желает терпеть выпадающие доходы и снижать цены. Впрочем, все согласились с прогнозом, что из-за отмены льготной ипотеки в Башкирии спрос на жилье упадёт примерно на треть. При этом темпы строительства в регионе снижать не планируют.