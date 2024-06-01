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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Башкирии обсудили отмену льготной ипотеки

Уфу будут строить по макету

1 июня 2024, 10:13
Фото: mkset.ru

В Башкирии обсудили отмену льготной ипотеки

Премьер-министр региона обсудил с застройщиками перспективы развития отрасли и озвучил важные данные.

Членов Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан планируют привлечь к исполнению «майских» указов Президента в сфере обеспечения россиян комфортным просторным жильем. По указу, к 2030 году каждый россиянин должен быть обеспечен 33 жилыми «квадратами», а к 2036 году — 38 квадратными метрами. Для выполнения этих показателей в условиях отмены введенной в стране в мировую пандемию ковида льготной ипотеки придется потрудиться. Механизмы исполнения указа по строительству в своем Telegram-канале озвучил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Андрей Назаров написал, что в следующие шесть лет Федерация планирует выделить регионам на стройки ₽240 млрд, а также изменить программы льготной ипотеки в России с развитием таких методов, как жилищный кооператив. Это планы к 2023 году.

Также на встрече с застройщиками Андрей Назаров обсудил макет Уфы. Его создают по инициативе строительного бизнеса. Макет должен позволять визуально оценить существующую городскую застройку, рельеф, схему движения транспорта, а также добавлять в него строящиеся новые объекты.

Напомним, ранее в Уфе обсудили отмену льготной ипотеки. Власти настаивают на том, что падение спроса должно снизить взлетевшую стоимость жилья. Бизнес придерживается обратной позиции: никто не желает терпеть выпадающие доходы и снижать цены. Впрочем, все согласились с прогнозом, что из-за отмены льготной ипотеки в Башкирии спрос на жилье упадёт примерно на треть. При этом темпы строительства в регионе снижать не планируют.

Льготная ипотека в Башкирии отменяется
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#Юлия Литвиненко#Общество#Застройщики#Жилье#Новости Башкирии#Новости Уфы#Майские указы#Стоимость жилья#Льготная ипотека
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