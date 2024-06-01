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Ребёнок обложил данью бабушек из Башкирии

Ребёнок обложил данью бабушек из Башкирии

1 июня 2024, 08:31
Фото: 1MI
Юный «бизнесмен» ответил перед законом за обман пожилых женщин, сообщает Мелеузовский районный суд Башкирии. Всю дань придется вернуть.

Мелеузовский районный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего студента колледжа. Парень пошел под суд из-за мошенничества. Как сообщает суд, бизнес несовершеннолетнего — собирать дань с родственников, людей, якобы попавших в ДТП. Следствие доказало, что юный «бизнесмен» лишил местных пенсионерок ₽240 000.

Фабула преступления знакома практически всем. Студент в интернете получил предложение подработать. Парень согласился и стал курьером. Юный «бизнесмен» думал, что будет забирать посылки у жителей Башкирии, но оказался пособником мошенников.

Посылками оказались сбережения доверчивых пенсионерок из Мелеузского района. До того, как передать деньги подсудимому студенту, они попадались на уловки мошенников. Одну пенсионерку убедили деньгами решить проблемы дочери, якобы устроившей жуткое ДТП. Вторая женщина поверила «следователю» и «выкупила» свою сноху. Выкуп дочери стоил ₽100 000, снохи — ₽140 000.

Деньги у пенсионерок для мошенников забирал как раз студент. Он приходил к ним под видом стажёра прокуратуры и сотрудника Следственного комитета. Наличные курьер зачислял на счет своего куратора. За свои услуги студент получил ₽5 000, а в последствии — уголовное дело и судимость.

Суд признал юношу виновным и из-за его юного возраста наказал за мошенничество обязательными работами. Теперь горе-курьеру придется много поработать. Суд также обязал юношу вернуть пенсионеркам ₽240 000.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Мошенничество#Уголовное дело#Башкортостан#Пенсионеры#Новости Башкирии#Новости Уфы
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