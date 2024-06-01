Ребёнок обложил данью бабушек из Башкирии

Деньги у пенсионерок для мошенников забирал как раз студент. Он приходил к ним под видом стажёра прокуратуры и сотрудника Следственного комитета. Наличные курьер зачислял на счет своего куратора. За свои услуги студент получил ₽5 000, а в последствии — уголовное дело и судимость.