Как объехать пробку в Дёме — советы властей Уфы

Напомним, Дёмское шоссе в этом сезоне ремонтируют на участке от переулка Флотского до речного моста. Протяженность зоны ремонта — 2 км. Дорожники обновляют обе полосы — из Уфы и в Уфу. За 1 и 2 июня планируют срезать старое покрытие и обновить асфальтобетон. Чтобы успеть всё сделать за выходные, дорожники будут работать круглосуточно. Освободить шоссе и запустить привычный режим движения планируют к 18:00 в воскресенье, 2 июня.