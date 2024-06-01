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Как объехать пробку в Дёме — советы властей Уфы

Как объехать пробку в Дёме — советы властей Уфы

1 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI
Транспортный затор образовался из-за ремонта дорожного полотна. Администрация столицы Башкирии дала рекомендации автомобилистам.

В субботу, 1 июня, в Уфе продолжили ремонт автодороги, связывающей региональную столицу. Обновление полотна ожидаемо вызвало транспортные заторы. По данным онлайн-карт, на участке собрались внушительные пробки. Причем, из Дёмы транспортный затор куда серьезнее, чем в обратном направлении. Аналогичные пробки были там в прошлые выходные, 25 и 26 мая, по аналогичной же причине.

Администрация Уфы дала автомобилистам советы по объезду пробок. Водителям рекомендуют ехать по трассе М-5 «Урал» или через развязку возле ТЦ «Мега».

Напомним, Дёмское шоссе в этом сезоне ремонтируют на участке от переулка Флотского до речного моста. Протяженность зоны ремонта — 2 км. Дорожники обновляют обе полосы — из Уфы и в Уфу. За 1 и 2 июня планируют срезать старое покрытие и обновить асфальтобетон. Чтобы успеть всё сделать за выходные, дорожники будут работать круглосуточно. Освободить шоссе и запустить привычный режим движения планируют к 18:00 в воскресенье, 2 июня.

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#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Дёма
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