Девушка оказалась в больнице после визита в уфимский ресторан

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Аделия Баширова надолго запомнит визит в один из ресторанов Уфы. После ужина в дружеской компании девушка угодила на больничную койку. Аделия рассказала свою историю в соцсетях:
«Отказавшись от незаказанного мною коктейля, мы вежливо попросили счет для оплаты и стакан ПИТЬЕВОИ воды.
Официант с недовольным выражением лица согласился и принес терминал для оплаты, а также бутылку с прозрачной жидкостью схожей с обычной водой.
После оплаты счета, при нас официант открыл бутылку и наполнил бокал содержимым (на бутылке имело место быть этикетке с надписью НЕГАЗИРОВАННАЯ ОЧИЩЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
Ничего не подозревая, я успела сделать 2-3 глотка из стакана, так как заказ мы ждали очень долго и мне сильно хотелось пить.
Как вы думаете, что было в бутылке?
По ощущению сильного ЖЖЕНИЯ в горле и во рту стало понятно, что мне подали вместо ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ЖИДКОСТЬ. Этот вечер мог бы стать чуточку веселее, если бы спирт в этой жидкости сказался этиловым. Но спирт был изопропиловый, такой же, который есть в составе АНТИСЕПТИКА ДЛЯ РУК. Опуская подробности, администратор ресторана с ложным сожалением признался, что в бутылке с надписью ПИТЬЕВАЯ ВОДА случайно оказался АНТИСЕПТИК.
Чтобы загладить вину ресторана за принесенные увечья, испорченный вечер, испорченный гардероб из-за падения в следствии потери сознания, администратор предложил принять в подарок бутылку дешевого вина»
После ресторана Аделия в карете «Скорой помощи» отправилась в больницу. Там девушку обследовали всю ночь. От госпитализации она отказалась.
В ресторане факт ошибки персонала не отрицают. Девушке выплатили компенсацию в ₽15 000, считая на этом конфликт исчерпанным. Аделия придерживается противоположной позиции, настаивая на оплате не только морального вреда, но и лечения.
Врачи выяснили, что девушка по ошибке выпила изопропиловый спирт. Эксперты не считают его высокотоксичным и смертельно опасным для человека. Тем не менее, Аделия имеет право обратиться в надзорные органы для проверки ресторана.