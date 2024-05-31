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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Жуткая шишка на шее выросла у мужчины из Уфы

Жуткая шишка на шее выросла у мужчины из Уфы

31 мая 2024, 11:15
Фото: РКБ имени Куватова
Врачи Республиканской клинической больницы провели операцию, которая спасла мужчину от серьезных осложнений. Атерома на шее пациента выросла стремительно, вызывая болевые ощущения и создавая угрозу для его здоровья.

Мужчина обратился в Республиканскую клиническую больницу с жалобами на резко возникшую опухоль, которая при надавливании доставляла ему болевые мучения. Врачи диагностировали атерому — доброкачественную кисту, заполненную гнойным содержимым.

Ситуация требовала быстрого решения, так как даже неинфицированная атерома может привести к серьезным последствиям при воспалении. Хирургическое вмешательство было необходимо для предотвращения разрыва или инфекции, что могло привести к более сложным проблемам со здоровьем пациента.

Под местной анестезией специалисты провели успешное удаление атеромы, освободив пациента от возможных осложнений. После операции состояние мужчины оценили как удовлетворительное, и его выписали на следующий день.

Медработники подчеркивают важность своевременного обращения за помощью при подобных состояниях. Даже небольшая опухоль может стать серьезной угрозой для здоровья, если игнорировать ее симптомы. В данном случае оперативное вмешательство помогло избежать потенциально опасных последствий и вернуть мужчине здоровье.

#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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