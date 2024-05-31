Жуткая шишка на шее выросла у мужчины из Уфы

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Мужчина обратился в Республиканскую клиническую больницу с жалобами на резко возникшую опухоль, которая при надавливании доставляла ему болевые мучения. Врачи диагностировали атерому — доброкачественную кисту, заполненную гнойным содержимым.
Ситуация требовала быстрого решения, так как даже неинфицированная атерома может привести к серьезным последствиям при воспалении. Хирургическое вмешательство было необходимо для предотвращения разрыва или инфекции, что могло привести к более сложным проблемам со здоровьем пациента.
Под местной анестезией специалисты провели успешное удаление атеромы, освободив пациента от возможных осложнений. После операции состояние мужчины оценили как удовлетворительное, и его выписали на следующий день.
Медработники подчеркивают важность своевременного обращения за помощью при подобных состояниях. Даже небольшая опухоль может стать серьезной угрозой для здоровья, если игнорировать ее симптомы. В данном случае оперативное вмешательство помогло избежать потенциально опасных последствий и вернуть мужчине здоровье.