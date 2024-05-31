Жуткая шишка на шее выросла у мужчины из Уфы

Ситуация требовала быстрого решения, так как даже неинфицированная атерома может привести к серьезным последствиям при воспалении. Хирургическое вмешательство было необходимо для предотвращения разрыва или инфекции, что могло привести к более сложным проблемам со здоровьем пациента.