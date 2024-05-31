Всё о похищении женщины в Уфе

События развернулись в одном из спокойных дворов на Уфимском шоссе в столице Башкирии. На записи камер видеонаблюдения можно увидеть момент задержания женщины гуляющей с коляской — она стоит среди мужчин, которые начинают что-то ей говорить. Внезапно обыденная прогулка превращается в кошмар: женщина начинает кричать «Помогите!», но ей не удается сопротивляться — ее заталкивают в автомобиль и скрывают от глаз зевак и глазка уличных камер.