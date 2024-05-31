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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Всё о похищении женщины в Уфе

Всё о похищении женщины в Уфе

31 мая 2024, 08:33
Фото: 1MI
Жителей города взволновали сообщения о похищении женщины прямо во дворе жилого дома. Однако, как выяснилось, все было не так, как казалось на первый взгляд.

События развернулись в одном из спокойных дворов на Уфимском шоссе в столице Башкирии. На записи камер видеонаблюдения можно увидеть момент задержания женщины гуляющей с коляской — она стоит среди мужчин, которые начинают что-то ей говорить. Внезапно обыденная прогулка превращается в кошмар: женщина начинает кричать «Помогите!», но ей не удается сопротивляться — ее заталкивают в автомобиль и скрывают от глаз зевак и глазка уличных камер.

По данным источника Mkset женщина была задержана оперативниками МВД и доставлена к следователю для проведения следственных действий. Первоначально в социальных сетях распространилась информация о том, что женщину похитили, оставив на месте коляску с ребенком, однако, ребёнка в коляске не оказалось.

Источники в следствии намекают на то, что задержанная является сотрудницей приемной комиссии одного из ведущих вузов республики. Она проверяется на причастность к коррупционному преступлению, связанному со взяточничеством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выражают обеспокоенность тем, что даже днем на улицах города могут происходить такие происшествия, и требуют от правоохранительных органов разъяснений ситуации.

— Был или не был ребенок в коляске, но средь белого дня какие-то неизвестные хватают женщину и увозят оставляя коляску, это страшно!

— Это что такое? Каждый день всё страшнее и страшнее.

— Лихие 90-е возвращаются, — комментируют в соцсетях.


Пока же остается загадкой, что именно произошло на самом деле и какова роль задержанной женщины в этом деле.

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