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В Уфе благоустроят парк имени Ленина

В Уфе благоустроят парк имени Ленина

31 мая 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе благоустроят парк имени Ленина

Парк имени Ленина обновят в Уфе — благодаря победе в голосовании за объекты благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда».

За эту территорию отдали свои голоса 44 510 человек. Там рабочие заменят старое асфальтовое покрытие, а для создания безопасной среды появится дополнительное освещение. Также в парке установят малые архитектурные формы, создадут тематические площадки и высадят зеленые насаждения. Кроме того, в Уфе в этом году будет обновлен лесопарк имени Лесоводов Башкирии. В проект преображения общественной территории включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка и пешеходно-тропиночная сеть с устройством велодорожки.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Уфа
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