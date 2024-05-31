В Уфе благоустроят парк имени Ленина

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
За эту территорию отдали свои голоса 44 510 человек. Там рабочие заменят старое асфальтовое покрытие, а для создания безопасной среды появится дополнительное освещение. Также в парке установят малые архитектурные формы, создадут тематические площадки и высадят зеленые насаждения. Кроме того, в Уфе в этом году будет обновлен лесопарк имени Лесоводов Башкирии. В проект преображения общественной территории включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка и пешеходно-тропиночная сеть с устройством велодорожки.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.