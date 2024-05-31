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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Башкирии вводят комендантский час

В Башкирии вводят комендантский час

31 мая 2024, 13:57
Фото: 1MI
С приходом лета и началом школьных каникул, дети и подростки оживленно планируют свои будущие недели.Однако, в Республике Башкортостан важно помнить об особом правиле — комендантском часе для несовершеннолетних.

Согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», установленное ограничение на пребывание несовершеннолетних граждан на улицах и других общественных местах в ночное время направлено на обеспечение безопасности и благополучия детей. Ночным временем считается период с 23:00 до 06:00, когда молодые люди до 17 лет должны быть под присмотром родителей или законных представителей.

Понимание общественного места включает улицы, площади, стадионы, пляжи, скверы, а также транспортные объекты и интернет-кафе. В случае задержания несовершеннолетнего полицией за нарушение этого правила, административная ответственность возлагается на его родителей или законных представителей. Административный протокол передается для рассмотрения соответствующим органам.

Важно отметить ответственность родителей и педагогов за соблюдение данного правила. Наблюдение за поведением детей вне дома является ключевым элементом обеспечения безопасности и заботы о них. Соблюдение комендантского часа помогает предотвращать различные негативные сценарии и сохранять спокойствие как для самого ребенка, так и для его окружения, предупреждают правоохранительные органы.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подростки
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