В Башкирии вводят комендантский час

Согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», установленное ограничение на пребывание несовершеннолетних граждан на улицах и других общественных местах в ночное время направлено на обеспечение безопасности и благополучия детей. Ночным временем считается период с 23:00 до 06:00, когда молодые люди до 17 лет должны быть под присмотром родителей или законных представителей.