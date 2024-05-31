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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Башкирии отремонтируют дорогу Уфа-Охлебинино

В Башкирии отремонтируют дорогу Уфа-Охлебинино

31 мая 2024, 13:03
Фото: 1MI

В Башкирии отремонтируют дорогу Уфа-Охлебинино

В Иглинском районе Башкирии приступили к ремонту дороги Уфа — Охлебинино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт проводится на участке в пять километров между Карамалами и Резвово. Уже выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя, вскоре дорожники приступят к асфальтированию и нанесению разметки из термопластика. Стоимость работ оценивается в 76 млн рублей. Завершить работы планируется в III квартале 2024 года.

— Дорога Уфа — Охлебинино — это одно из туристических направлений Башкирии, по которой можно добраться до Охлебининской пещеры. Также дорога связывает с Уфой множество населенных пунктов, в которых в последние годы активно развивается жилищное строительство, — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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