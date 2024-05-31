В Башкирии отремонтируют дорогу Уфа-Охлебинино

— Дорога Уфа — Охлебинино — это одно из туристических направлений Башкирии, по которой можно добраться до Охлебининской пещеры. Также дорога связывает с Уфой множество населенных пунктов, в которых в последние годы активно развивается жилищное строительство, — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.