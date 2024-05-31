Тотальный запрет вейпов в России: защита здоровья молодежи или удар по экономике?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Российской Федерации в рамках Дня отказа от курения, который отмечается 31 мая, группа депутатов из разных фракций внесла законопроект, который направлен на значительное ужесточение правил продажи электронных сигарет и связанных с ними товаров. Законопроект поддержали представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей».
Цель — защита здоровья населения, особенно молодежи, от потенциального вреда, который могут наносить так называемые «дуделки».
Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов, отметил, что нововведение направлено на защиту общественного здоровья от потенциального вреда, который могут наносить электронки, несмотря на то что они часто рассматриваются как менее вредная альтернатива обычным сигаретам. Долгосрочные последствия использования таких сигарет еще не полностью изучены.
В ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака или никотиносодержащих изделий» будут включены поправки, которые будут включать изменения в правилах реализации данной продукции, а также вводит аналогичные ограничения на распространение жидкостей с никотином и без него, а также приспособлений для их применения.
Во многих странах мира ужесточаются меры регулирования вейпов. На сегодняшний день полный запрет на их продажу введен в тридцати двух государствах, среди которых Норвегия, Австралия, Бразилия, Сингапур, Индия и Малайзия. Кроме того, в семидесяти девяти странах действуют ограничения на рекламу вейпов или запреты на их использование в общественных местах. В постсоветском пространстве Киргизия ввела полный запрет на производство, импорт и оборот вейпов с 2022 года, а Казахстан планирует принять аналогичные меры.
Особую тревогу вызывает стремительный рост числа молодых людей, употребляющих вейпы. Авторы законопроекта рассказали, что в России около четырех миллионов человек используют электронный курительные средства, а количество подростков-вейперов с 2011 года увеличилось в десять раз.
— Для защиты здоровья нации, особенно молодежи, мы считаем необходимым ввести на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов, несмотря на потерю доходов федерального бюджета, так как сохранение здоровья нации имеет приоритетное значение для будущего нашей страны. — подчеркивается в документе.
Проблема усугубляется агрессивным маркетингом, направленным на молодое поколение в целом, и доступностью вейпов. Яркая упаковка, разнообразие вкусов и ароматов, а также относительно низкая цена делают вейпы привлекательными для подростков, которые часто не осознают всех рисков.
Законопроект не предусматривает ответственности за личное использование вейпов. Как пояснил Ярослав Нилов, «никого с вейпами в кармане ловить и наказывать не планируется». Однако для магазинов, которые продолжат торговать запрещенными «дудками», будет введена ответственность.
Некоторые эксперты поддерживают инициативу, считая ее необходимой для защиты здоровья молодежи, в то время как другие выражают опасения, что запрет приведет к росту нелегального рынка и потере доходов федерального бюджета.
Максим Королев, член правления Профессионального альянса участников рынка электронных никотиновых систем, считает, что такой законопроект на оборот вейпов не является абсолютно абсурдной идеей. В нем есть логика, так как этот рынок практически полностью нелегальный, и до недавнего времени никто не занимался его регулированием. Импортеры, оптовики и розничные продавцы вовлечены в эту сферу, и соблюдение законов становится очень сложным.
С другой стороны, юрист Алексей Щетинин, представляющий ассоциацию участников рынка электронных сигарет, считает, что в настоящее время нет необходимости в полном запрете на вейпы, устройства для нагревания табака или употребление никотина в целом. По его мнению, эта отрасль уже достаточно регулируется многочисленными нормативными актами.
А Сергей Леонов, зампред фракции ЛДПР, заявил, что они будут бороться за полный запрет вейпов, потому что только прямой запрет на продажу может предотвратить случаи продажи никотиновых продуктов детям и уменьшить нежелательные последствия для здоровья молодых граждан, которые в основном страдают этой пагубной привычкой.