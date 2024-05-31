Тотальный запрет вейпов в России: защита здоровья молодежи или удар по экономике?

Во многих странах мира ужесточаются меры регулирования вейпов. На сегодняшний день полный запрет на их продажу введен в тридцати двух государствах, среди которых Норвегия, Австралия, Бразилия, Сингапур, Индия и Малайзия. Кроме того, в семидесяти девяти странах действуют ограничения на рекламу вейпов или запреты на их использование в общественных местах. В постсоветском пространстве Киргизия ввела полный запрет на производство, импорт и оборот вейпов с 2022 года, а Казахстан планирует принять аналогичные меры.