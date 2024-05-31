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Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер

Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер

31 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
Молодым человеком, напугавшим местных жителей, оказался участник школьной постановки для выпускников, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Парень, прогуливавшийся по улицам Стерлитамака с оружием в руках, оказался школьником. Ученик десятого класса принимал участие в театральной постановке, оружие оказалась бутафорией, сообщает телеграм-канал.

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По словам подростка, на него обратили внимание сотрудники полиции. Выслушав его объяснения, они попросили убрать муляж в сумку и поскорее возвращаться домой, чтобы «не пугать народ».

Напомним, ранее конфликт в одной из уфимских шашлычных закончился угрозами взорвать здание. Недовольный мужчина угрожал сотрудникам общепита физической расправой и взял с собой для убедительности гранату. К счастью, оружие оказалось бутафорским.

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