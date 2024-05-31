Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Парень, прогуливавшийся по улицам Стерлитамака с оружием в руках, оказался школьником. Ученик десятого класса принимал участие в театральной постановке, оружие оказалась бутафорией, сообщает телеграм-канал.
По словам подростка, на него обратили внимание сотрудники полиции. Выслушав его объяснения, они попросили убрать муляж в сумку и поскорее возвращаться домой, чтобы «не пугать народ».
Напомним, ранее конфликт в одной из уфимских шашлычных закончился угрозами взорвать здание. Недовольный мужчина угрожал сотрудникам общепита физической расправой и взял с собой для убедительности гранату. К счастью, оружие оказалось бутафорским.