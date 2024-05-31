Школьник отбил сестру у похитителя в Башкирии

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 07:11
11-летний Аслан Калямов из Стерлитамака был награжден почетной грамотой МВД России. В феврале 2024 года он защитил свою младшую сестру от злоумышленника, попытавшегося её похитить. В марте мальчик уже получfл благодарность от Следственного комитета.
В тот день по окончании школьных занятий мальчик шел в сторону дома вместе с младшей сестрой. Они шли по двору, когда у одного из подъездов, к девочке приблизился неизвестный мужчина. Лицо его было скрыто под шапкой-балаклавой. Внезапно он схватил девочку за руку и стал тащить по снегу за собой. Мальчик в то же мгновение бросился на защиту сестры. Он подскочил к злоумsшленнику и приказал немедленно отпустить её.
Похититель, получив отпор, бежал с места происшествия. Оказавшись дома, дети рассказали о происшествии маме — она обратилась в полицию. Вскоре его личность была установлена, а сам злоумышленник задержан.