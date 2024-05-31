Школьник отбил сестру у похитителя в Башкирии

В тот день по окончании школьных занятий мальчик шел в сторону дома вместе с младшей сестрой. Они шли по двору, когда у одного из подъездов, к девочке приблизился неизвестный мужчина. Лицо его было скрыто под шапкой-балаклавой. Внезапно он схватил девочку за руку и стал тащить по снегу за собой. Мальчик в то же мгновение бросился на защиту сестры. Он подскочил к злоумsшленнику и приказал немедленно отпустить её.