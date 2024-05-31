Мэрия Уфы покупает финансовую стабильность

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Администрация столицы Башкирии заключила контракт с единственным поставщиком услуг — Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), которое должно определить кредитный рейтинг Уфы по национальной шкале, соотвествующие данные размещены на сайте государственных закупок.
Согласно условиям договора, АКРА обязуется провести комплексный анализ финансового состояния городского округа и выставить ему соответствующий кредитный рейтинг, предоставив прогноз на будущее, что позволит Уфе реагировать на меняющиеся экономические условия и вносить необходимые коррективы в свою финансовую политику.
Недавно горсовет наделил мэрию правом эмиссии муниципальных ценных бумаг, что также свидетельствует о стремлении управляющих структур укрепить финансовую базу и повысить инвестиционную привлекательность города. Заказанный анализ кредитного рейтинга является одним из ключевых шагов в этом направлении.
АО АКРА, зарегистрированное в Москве в 2015 году, имеет за плечами успешный опыт работы с различными компаниями и организациями. Равномерное распределение долей в агентстве между такими крупными игроками как «Альфа-банк», «ВТБ» и другими позволяет предположить высокий профессионализм и объективность при проведении оценки.