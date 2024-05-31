Мэрия Уфы покупает финансовую стабильность

АО АКРА, зарегистрированное в Москве в 2015 году, имеет за плечами успешный опыт работы с различными компаниями и организациями. Равномерное распределение долей в агентстве между такими крупными игроками как «Альфа-банк», «ВТБ» и другими позволяет предположить высокий профессионализм и объективность при проведении оценки.