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Иномарки столкнулись лоб в лоб — водитель погиб сразу

Иномарки столкнулись лоб в лоб — водитель погиб сразу

31 мая 2024, 10:46
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
На оживленном перекрестке в Аскинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, в результате которого погиб человек. Два автомобиля столкнулись на высокой скорости, превратившись в груду металла.

Утром 31 мая на 36-м участке автодороги Явгильдино-Щучье Озеро произошло столкновение двух автомобилей — Hyundai Creta и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель второго транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 58-летний местный житель. В результате удара Accent превратился в крупную складку металла.

— Грохот от аварии был сильный, две машины превратились в хлам, там от них ничего не осталось, — комментирует очевидец ДТП.

В результате ДТП водитель Hyundai Accent, 34-летний житель Караидельского района, получил серьезные травмы, оказавшиеся фатальными еще до прибытия скорой помощи. Водителя Hyundai Creta госпитализировали с полученными повреждениями.

Сотрудники Госавтоинспекции Аскинского района уже начали проведение расследования данного инцидента для выяснения всех обстоятельств этой трагической ситуации. На месте происшествия работают экстренные службы, стремясь составить полное представление о случившемся.

Напомним, что недавно в Туймазинском районе 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia потерял управление над транспортным средством, попал в аварию и скончался на месте происшествия, хотя пассажир выжил.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть чрезвычайно бдительными за рулем, придерживаться установленных скоростных режимов и избегать опасных маневров.

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