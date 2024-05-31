Иномарки столкнулись лоб в лоб — водитель погиб сразу

Утром 31 мая на 36-м участке автодороги Явгильдино-Щучье Озеро произошло столкновение двух автомобилей — Hyundai Creta и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель второго транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 58-летний местный житель. В результате удара Accent превратился в крупную складку металла.