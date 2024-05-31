Иномарки столкнулись лоб в лоб — водитель погиб сразу

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 13:00
Утром 31 мая на 36-м участке автодороги Явгильдино-Щучье Озеро произошло столкновение двух автомобилей — Hyundai Creta и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель второго транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 58-летний местный житель. В результате удара Accent превратился в крупную складку металла.
— Грохот от аварии был сильный, две машины превратились в хлам, там от них ничего не осталось, — комментирует очевидец ДТП.
В результате ДТП водитель Hyundai Accent, 34-летний житель Караидельского района, получил серьезные травмы, оказавшиеся фатальными еще до прибытия скорой помощи. Водителя Hyundai Creta госпитализировали с полученными повреждениями.
Сотрудники Госавтоинспекции Аскинского района уже начали проведение расследования данного инцидента для выяснения всех обстоятельств этой трагической ситуации. На месте происшествия работают экстренные службы, стремясь составить полное представление о случившемся.
Напомним, что недавно в Туймазинском районе 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia потерял управление над транспортным средством, попал в аварию и скончался на месте происшествия, хотя пассажир выжил.
Госавтоинспекция призывает всех водителей быть чрезвычайно бдительными за рулем, придерживаться установленных скоростных режимов и избегать опасных маневров.