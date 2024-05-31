Десант на скамейку в Салавате попал на видео

Новость из категории «Видео дня» рискует сегодня стать самой обсуждаемой не только в Салавате, где произошло событие, и Башкирии, но и всей России. Мужчина упал с высоты на скамейку возле подъезда жилого дома на улице Ключевой и как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. Как говорится, герои не смотрят не взрыв.