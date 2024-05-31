Десант на скамейку в Салавате попал на видео

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Новость из категории «Видео дня» рискует сегодня стать самой обсуждаемой не только в Салавате, где произошло событие, и Башкирии, но и всей России. Мужчина упал с высоты на скамейку возле подъезда жилого дома на улице Ключевой и как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. Как говорится, герои не смотрят не взрыв.
Единственной реакцией салаватского «десантника» стало рычание после подъема со скамейки. Неизвестно, что выражал его рык, но звучит он достаточно зверски. Не исключено, что мужчина пародировал Никиту Джигурду.
Получил ли герой ролика хоть какие-то травмы неизвестно. Но по его походке можно сделать вывод, что «десантник» до полёта принял немало высокоградусного анальгетика, придавшего ему неуязвимости и храбрости.
Судя по дате с камеры, записавшей полёт и удачное приземление, всё произошло в двадцатые числа мая.