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Башкирия и Бразилия улучшили показатели по экономическому сотрудничеству

Башкирия и Бразилия улучшили показатели по экономическому сотрудничеству

31 мая 2024, 10:46
Фото: 1MI
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предприниматели Башкирии активно расширяют географию экспорта на рынки дружественных стран.

Бразилия в январе–марте 2024 года заняла седьмое место среди стран-партнеров Башкортостана по внешнеторговому обороту, поднявшись в рейтинге на 38 позиций. Такие данные приводит министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики.

— В январе–марте 2024 года мы фиксируем рост внешнеторгового оборота Башкирии с Бразилией в 57,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот представлен только экспортом башкирской продукции, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Примечательно, что в рейтинге импортеров нашей продукции также замечен значительный подъем. Так, в январе–марте 2023 года Бразилия занимала в списке стран-партнеров 33 место по экспорту, а по итогам 3 месяцев текущего года находится уже на 4 месте. В прошлом году основу экспорта из Башкирии в Бразилию составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.

Башкирия в работе с Бразилией заинтересована в наращивании объема экспортных поставок за счет услуг в области туризма и строительства различных инфраструктурных объектов, химической промышленности, АПК, медицины, технологии нефтедобычи и нефтепереработки, перечислили в министерстве.

В число перспективных сфер развития инвестиционного взаимодействия входят производство транспортных средств, медицина, машиностроение и информационные технологии.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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