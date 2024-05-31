Башкирия и Бразилия улучшили показатели по экономическому сотрудничеству

— В январе–марте 2024 года мы фиксируем рост внешнеторгового оборота Башкирии с Бразилией в 57,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот представлен только экспортом башкирской продукции, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Примечательно, что в рейтинге импортеров нашей продукции также замечен значительный подъем. Так, в январе–марте 2023 года Бразилия занимала в списке стран-партнеров 33 место по экспорту, а по итогам 3 месяцев текущего года находится уже на 4 месте. В прошлом году основу экспорта из Башкирии в Бразилию составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.