Башкирия и Бразилия улучшили показатели по экономическому сотрудничеству

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Бразилия в январе–марте 2024 года заняла седьмое место среди стран-партнеров Башкортостана по внешнеторговому обороту, поднявшись в рейтинге на 38 позиций. Такие данные приводит министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики.
— В январе–марте 2024 года мы фиксируем рост внешнеторгового оборота Башкирии с Бразилией в 57,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом товарооборот представлен только экспортом башкирской продукции, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Примечательно, что в рейтинге импортеров нашей продукции также замечен значительный подъем. Так, в январе–марте 2023 года Бразилия занимала в списке стран-партнеров 33 место по экспорту, а по итогам 3 месяцев текущего года находится уже на 4 месте. В прошлом году основу экспорта из Башкирии в Бразилию составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.
Башкирия в работе с Бразилией заинтересована в наращивании объема экспортных поставок за счет услуг в области туризма и строительства различных инфраструктурных объектов, химической промышленности, АПК, медицины, технологии нефтедобычи и нефтепереработки, перечислили в министерстве.
В число перспективных сфер развития инвестиционного взаимодействия входят производство транспортных средств, медицина, машиностроение и информационные технологии.