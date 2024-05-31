Автоледи, заблокировавшую трамвайные пути в Уфе, нашли и оштрафовали

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Уфе автоледи, по чьей вине, образовалась трамвайная пробка, привлекли к административной ответственности. Женщину оштрафовали на 1,5 тыс. руб, сообщили Mkset в пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
В около 13:00 пятницу, 31 мая, она припарковала свой кроссовер на улице Володарского. При этом задними колесами автомобиля она по неизвестной причине наехала на трамвайные пути и оставила автомобиль в таком положении. В результате трамваи не могли проехать по данному участку в течение трех часов — там скопилась «очередь» из электротранспорта.