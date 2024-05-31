Автоледи, заблокировавшую трамвайные пути в Уфе, нашли и оштрафовали

В около 13:00 пятницу, 31 мая, она припарковала свой кроссовер на улице Володарского. При этом задними колесами автомобиля она по неизвестной причине наехала на трамвайные пути и оставила автомобиль в таком положении. В результате трамваи не могли проехать по данному участку в течение трех часов — там скопилась «очередь» из электротранспорта.