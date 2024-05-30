Владимир Путин раздал награды жителям Башкирии

— Не каждый день руководитель такого сильного и мощного государства, как Россия награждает тебя за заслуги. Это большая ответственность, спасибо. Постараюсь не подвести президента и с гордостью пронести награду через всю жизнь, — отметил один из награжденных жителей региона.