Владимир Путин раздал награды жителям Башкирии

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:40
Стало известно, что Кремль и лично Владимир Путин наградили семерых жителей региона за различные выдающиеся вклады в развитие родного Башкортостана.
Итак, орден «Родительская слава» был вручен семье Леоновых. Владимира и Инну наградили за патриотическое воспитание детей в живой и здоровой атмосфере традиционных семейных ценностей. Чтобы его получить необходимо достойно воспитать от семерых детей в семье.
Кроме того, звание также получил руководитель спасательного отряда, который еще занимается поиском пропавших людей Управления гражданской защиты Александр Григорьев. Коллеги могут поздравлять его со знаком «Заслуженный спасатель РФ».
Ольге Хамидуллиной из Уфы Владимир Путин вручил «Заслуженный учитель РФ». Она лучшие свои годы проработала в лицее №42 Уфы и выпустила не один класс, подарив детям сложную и тернистую, но правильную дорогу в жизнь.
Не обошлись без внимания и специалисты высшей школы. Званий также удостоены профессор кафедры УГНТУ Сибагат Зубаиров и заведующий УГНТУ Александр Пономарев.
По словам награжденных, получить столь высокие награды для них большая честь и ответственность.
— Не каждый день руководитель такого сильного и мощного государства, как Россия награждает тебя за заслуги. Это большая ответственность, спасибо. Постараюсь не подвести президента и с гордостью пронести награду через всю жизнь, — отметил один из награжденных жителей региона.