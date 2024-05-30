В Уфе хотят установить трогательный памятник

Главная цель проекта — создать место в парке имени Аксакова, которое станет не только пространством развлечений или отдыха, но и местом обучения и понимания различий в жизни людей. Предложение расположить данную архитектурную форму рядом с читальной беседкой направлено на то, чтобы каждый посетитель мог стать чуть ближе к тому миру, который переживали люди без зрения.