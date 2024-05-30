В Уфе хотят установить трогательный памятник

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Инициатива установить скульптуру слепой девушки и ее верного друга возникла благодаря желанию клуба владельцев собак-помощников РБ «Актырнак» привлечь внимание к теме помощи людям с ограниченными возможностями зрения. Это пока только проект, который еще не получил одобрение местных властей.
На протяжении последних лет жизни известный башкирский писатель Сергей Аксаков сам столкнулся со сложностями заболевания глаз. Написав свою известную сказку «Аленький цветочек» по системе Брайля за год до своей кончины, он продемонстрировал всем не только свое творчество, но и бесценное достояние — способность адаптироваться к новым условиям.
Каждый элемент предложенной композиции имеет глубокий символический подтекст. Для многих людей шрифт Брайля остается загадочным языком, недоступным для понимания. Установка такой скульптуры поможет расширить осведомленность об этой системе чтения и подарит возможность каждому посетителю парка испытать на практике то, что значит быть человеком со слабым или отсутствующим зрением, считают авторы проекта.
Главная цель проекта — создать место в парке имени Аксакова, которое станет не только пространством развлечений или отдыха, но и местом обучения и понимания различий в жизни людей. Предложение расположить данную архитектурную форму рядом с читальной беседкой направлено на то, чтобы каждый посетитель мог стать чуть ближе к тому миру, который переживали люди без зрения.
Установка этой уникальной композиции станет не только актом творчества и эстетического удовольствия для посетителей парка имени Аксакова — это будет шаг ко всестороннему развитию общественного пространства как места интеграции всех его участников, считают авторы проекта.