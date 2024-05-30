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Уфа лишается любимых маршрутов: «Автомиг» уходит с дороги

Уфа лишается любимых маршрутов: «Автомиг» уходит с дороги

30 мая 2024, 07:30
Фото: 1MI
Совсем скоро Уфа потеряет два своих популярных автобусных маршрута — №167 и №258. С 21 августа частный перевозчик «Автомиг» прекращает свою деятельность в столице Башкортостана.

В пресс-службе компании «Автомиг» заявили, что причиной закрытия маршрутов являются большие убытки, которые перевозчик несет уже более 2,5 лет. Даже с грядущим повышением тарифа на проезд компания больше не может себе позволить продолжать работу. Себестоимость одной поездки достигает 60 рублей, что делает деятельность «Автомига» нерентабельной.

23 мая 2024 года компания «Автомиг» подала заявление о прекращении действия свидетельства на маршрут №258, сообщили Mkset в мэрии Уфы. Согласно законодательству, перевозчик обязан обслуживать маршруты в течение 90 дней с момента подачи заявления. Это значит, что маршруты будут действовать до 21 августа.

Городская администрация в течение 30 дней после получения заявления объявит конкурс на определение нового перевозчика для маршрута №258. Соответствующий конкурс пройдет в ближайшее время.

Что касается маршрута №167, то его судьба пока неизвестна. Пресс-служба администрации не предоставила никакой информации о планах по этому маршруту.

Эти маршруты были очень востребованы и соединяли между собой разные районы города.

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