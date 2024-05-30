Уфа лишается любимых маршрутов: «Автомиг» уходит с дороги

В пресс-службе компании «Автомиг» заявили, что причиной закрытия маршрутов являются большие убытки, которые перевозчик несет уже более 2,5 лет. Даже с грядущим повышением тарифа на проезд компания больше не может себе позволить продолжать работу. Себестоимость одной поездки достигает 60 рублей, что делает деятельность «Автомига» нерентабельной.