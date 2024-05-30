Участник смертельной погони в Башкирии родился в рубашке

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Вечером во вторник, 28 мая, произошло страшное ДТП на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе Башкирии. Водитель, который ранее был уличен в пьяной езде, погиб на месте происшествия. А вот 32-летний пассажир чудом остался жив.
Судьба иногда бывает непредсказуема и несправедлива. В этот ужасный момент на трассе жизнь одного человека завершилась, а другому был подарен шанс на новую жизнь. После нескольких кульбитов и переживания аварии, пассажир Daewoo Nexia оказался в больнице, где его состояние оценивали как тяжелое.
Медицинский персонал отделения травматологии боролся за его жизнь, причем, результаты были неопределенными. Однако, благодаря упорству и профессионализму спасателей, он выжил. Для этого мужчины этот день стал символичным — новое рождение после близкой к смерти аварии.
Выживший пассажир Daewoo Nexia может отпраздновать свое «второе день рождения» как символ веры в будущее и возможность перемен к лучшему.