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Published Сегодня, 13:17

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Участник смертельной погони в Башкирии родился в рубашке

Участник смертельной погони в Башкирии родился в рубашке

30 мая 2024, 13:17
Фото: ГАИ РБ
Погоня за подозреваемым в пьяной езде водителем «Daewoo Nexia» закончилась трагически, автомобиль угодил в кювет и превратился в груду металла. Но среди этой разрухи был человек, для которого эта ночь стала своеобразным перерождением.

Вечером во вторник, 28 мая, произошло страшное ДТП на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе Башкирии. Водитель, который ранее был уличен в пьяной езде, погиб на месте происшествия. А вот 32-летний пассажир чудом остался жив.

Судьба иногда бывает непредсказуема и несправедлива. В этот ужасный момент на трассе жизнь одного человека завершилась, а другому был подарен шанс на новую жизнь. После нескольких кульбитов и переживания аварии, пассажир Daewoo Nexia оказался в больнице, где его состояние оценивали как тяжелое.

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Медицинский персонал отделения травматологии боролся за его жизнь, причем, результаты были неопределенными. Однако, благодаря упорству и профессионализму спасателей, он выжил. Для этого мужчины этот день стал символичным — новое рождение после близкой к смерти аварии.

Выживший пассажир Daewoo Nexia может отпраздновать свое «второе день рождения» как символ веры в будущее и возможность перемен к лучшему.

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