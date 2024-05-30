Участник смертельной погони в Башкирии родился в рубашке

Судьба иногда бывает непредсказуема и несправедлива. В этот ужасный момент на трассе жизнь одного человека завершилась, а другому был подарен шанс на новую жизнь. После нескольких кульбитов и переживания аварии, пассажир Daewoo Nexia оказался в больнице, где его состояние оценивали как тяжелое.