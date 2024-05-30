Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в Башкирии

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Напомним, авария случилась вечером 29 мая, в среду. На трассе неподалеку от Стерлитамака «Лада Приора» спровоцировала столкновение с двумя иномарками. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. В результате пострадал 26-летний водитель отечественной легковушки и 36-летняя женщина, которая управляла одним из автомобилей.
Обоих пострадавших доставили в Городскую больницу Стерлитамака №1. Молодого человека осмотрели нейрохирурги, после чего отправили на амбулаторное лечение. Женщина была доставлена в урологическое отделение, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.