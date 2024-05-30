Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в Башкирии

Напомним, авария случилась вечером 29 мая, в среду. На трассе неподалеку от Стерлитамака «Лада Приора» спровоцировала столкновение с двумя иномарками. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. В результате пострадал 26-летний водитель отечественной легковушки и 36-летняя женщина, которая управляла одним из автомобилей.