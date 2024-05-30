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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в Башкирии

Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в Башкирии

30 мая 2024, 08:37
Фото: ГАИ РБ
Двое пострадавших в тройном ДТП под Стерлитамаком были доставлены в больницу, сообщили Mkset в Минздраве Башкирии.

Напомним, авария случилась вечером 29 мая, в среду. На трассе неподалеку от Стерлитамака «Лада Приора» спровоцировала столкновение с двумя иномарками. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. В результате пострадал 26-летний водитель отечественной легковушки и 36-летняя женщина, которая управляла одним из автомобилей.

Массовая авария на трассе под Стерлитамаком попала на видео
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Обоих пострадавших доставили в Городскую больницу Стерлитамака №1. Молодого человека осмотрели нейрохирурги, после чего отправили на амбулаторное лечение. Женщина была доставлена в урологическое отделение, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

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