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Updated Сегодня, 11:49

Пять фур столкнулись в Башкирии

Пять фур столкнулись в Башкирии

30 мая 2024, 11:41
Фото: Фото: пресс-служба ГАИ Башкирии
Массовая авария с участием сразу пяти грузовых машин произошла на федеральной трассе, сообщает ГАИ Республики Башкортостан. Точных данных о жертвах пока нет.

Днем в четверг, 30 мая, на 1205 км федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Илишевского района в Республике Башкортостан произошла массовая авария с участием пяти грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. Пока ведомство располагает только предварительными данными по участникам жесткого ДТП и наличию пострадавших и жертв аварии.

На федеральной трассе в Башкирии столкнулись большегрузы DAF, Mercedes, Mitsubishi Canter, «МАЗ» и Sitrak. Сейчас врачи осматривают водителя Mitsubishi Canter.

Все подробности выясняют на месте. ДТП вызвало на М-7 огромный транспортный затор. Фуры перекрыли почти всю дорогу. Экстренно введено реверсивное движение.

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