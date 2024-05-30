Пять фур столкнулись в Башкирии

Днем в четверг, 30 мая, на 1205 км федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Илишевского района в Республике Башкортостан произошла массовая авария с участием пяти грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. Пока ведомство располагает только предварительными данными по участникам жесткого ДТП и наличию пострадавших и жертв аварии.