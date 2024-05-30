Пять фур столкнулись в Башкирии

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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Updated Сегодня, 11:49
Днем в четверг, 30 мая, на 1205 км федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Илишевского района в Республике Башкортостан произошла массовая авария с участием пяти грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. Пока ведомство располагает только предварительными данными по участникам жесткого ДТП и наличию пострадавших и жертв аварии.
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись большегрузы DAF, Mercedes, Mitsubishi Canter, «МАЗ» и Sitrak. Сейчас врачи осматривают водителя Mitsubishi Canter.
Все подробности выясняют на месте. ДТП вызвало на М-7 огромный транспортный затор. Фуры перекрыли почти всю дорогу. Экстренно введено реверсивное движение.