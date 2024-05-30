Пара из Башкирии попала в скандальное телешоу

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Евгения, будущий акушер-гинеколог, и Ильдар, шеф-повар с опытом, уже более 10 лет вместе. Для обоих это будет второй брак, и они решают отметить этот особенный день необычно — в стиле «башкирские стиляги».
Башкирские стиляги — это уникальный стиль свадьбы, который сочетает в себе традиционные элементы башкирской культуры с современными модными тенденциями. Главными чертами этого стиля являются яркие цвета, изысканные узоры и оригинальные декорации. С бюджетом впечатляющих 500 000 рублей они задумали создать незабываемое торжество.
Фишкой свадьбы станет присутствие бывшего молодого человека невесты — нестандартное решение, которое обещает добавить интриги к уже напряженной атмосфере шоу. Влюбленные из Стерлитамака готовятся к сложному испытанию — показать всю красоту и оригинальность своего праздника перед строгим жюри и конкурентами.
Евгении и Ильдару предстоит посетить свадьбы трех других невест и оценить их торжества. Они постараются найти сильные и слабые стороны конкурентов, чтобы подготовить свою свадьбу на высшем уровне.
Фото: ТК «Пятница».