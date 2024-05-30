Москва и регионы: разница в зарплатах учителей превращается в пропасть

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Разницу зарплат в 400% можно найти в открытых отчетах Минпросвещения и Росстата. В частности, в Москве школьный учитель работает в среднем на 1,3 ставки и получает 111,7 тыс. руб. в месяц, в Костромской области учителя в среднем работают на 1,65 ставки и получают при этом 36,2 тыс. руб., в Тамбове за 1,3 ставки — 35,6 тыс. руб. И так далее, и так далее.
Как следует из данных Минпросвещения, такую, скажем так, зарплату получают первоклассные педагоги — буквально: свыше 60% школьных учителей имеют первую или высшую квалификационную категорию, причем их стаж составляет 10+ лет. Так откуда добавлять престижности этой профессии?
Логично, что, по словам педагогов, молодежь не задерживается в школах на позиции учителей, хотя по статистике после педагогических вузов в школы идут аж 79% выпускников. В итоге каждый второй увольняется в течение пяти последующих лет, а педагогов не хватает в 80% регионов страны. Как решается ситуация на местах? Увеличением зарплат? уменьшением бюрократической нагрузки? Нет, увеличением нагрузки на тех, кто есть. Отсюда выгорание, проблемы со здоровьем и т. д.
Отметим, что по к 2024 году стоимости учительской ставки составляла в среднем 312 руб./час, а зарплата рабочего среднего уровня квалификации — 314 руб./час.
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