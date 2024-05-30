mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Москва и регионы: разница в зарплатах учителей превращается в пропасть

Москва и регионы: разница в зарплатах учителей превращается в пропасть

30 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI

Москва и регионы: разница в зарплатах учителей превращается в пропасть

Разница в зарплатах учителей в Москве и в регионах все больше напоминает пропасть.

Разницу зарплат в 400% можно найти в открытых отчетах Минпросвещения и Росстата. В частности, в Москве школьный учитель работает в среднем на 1,3 ставки и получает 111,7 тыс. руб. в месяц, в Костромской области учителя в среднем работают на 1,65 ставки и получают при этом 36,2 тыс. руб., в Тамбове за 1,3 ставки — 35,6 тыс. руб. И так далее, и так далее.

Как следует из данных Минпросвещения, такую, скажем так, зарплату получают первоклассные педагоги — буквально: свыше 60% школьных учителей имеют первую или высшую квалификационную категорию, причем их стаж составляет 10+ лет. Так откуда добавлять престижности этой профессии?

Логично, что, по словам педагогов, молодежь не задерживается в школах на позиции учителей, хотя по статистике после педагогических вузов в школы идут аж 79% выпускников. В итоге каждый второй увольняется в течение пяти последующих лет, а педагогов не хватает в 80% регионов страны. Как решается ситуация на местах? Увеличением зарплат? уменьшением бюрократической нагрузки? Нет, увеличением нагрузки на тех, кто есть. Отсюда выгорание, проблемы со здоровьем и т. д.

Отметим, что по к 2024 году стоимости учительской ставки составляла в среднем 312 руб./час, а зарплата рабочего среднего уровня квалификации — 314 руб./час.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь
Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Вчера, 12:59
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
Сегодня, 05:49
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
Сегодня, 05:53
Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии
Сегодня, 04:44
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
Вчера, 16:13
В Уфе назвали самые дешевые маршрутки
Сегодня, 05:19
"