Москва и регионы: разница в зарплатах учителей превращается в пропасть

Логично, что, по словам педагогов, молодежь не задерживается в школах на позиции учителей, хотя по статистике после педагогических вузов в школы идут аж 79% выпускников. В итоге каждый второй увольняется в течение пяти последующих лет, а педагогов не хватает в 80% регионов страны. Как решается ситуация на местах? Увеличением зарплат? уменьшением бюрократической нагрузки? Нет, увеличением нагрузки на тех, кто есть. Отсюда выгорание, проблемы со здоровьем и т. д.