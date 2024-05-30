Молодежь в Уфе хочет красоты и веселья

Проведенное исследование также выявило, что большая часть опрошенных предпочла бы вести бизнес самостоятельно (53%), хотя 37% готовы работать со своим супругом или супругой. В то же время лишь 11% рассчитывают на помощь родственников в осуществлении своих предпринимательских амбиций.