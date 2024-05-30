Молодежь в Уфе хочет красоты и веселья

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Изучение предпочтений молодых жителей Уфы показало, что большинство из них стремятся к самостоятельности в бизнесе. Основные двигатели этого решения — возможность заниматься любимым делом (73%) и независимость от начальства (59%), показывает исследование «Авито». Желание создавать новое и готовность контролировать процесс также играют значительную роль в выборе собственного дела.
Среди самых популярных сфер для открытия бизнеса у молодежи выделяются услуги (40%), развлечения (37%), производство (37%), IT-бизнес (28%) и красота/здоровье (20%). Интересно, что зумеры проявляют больший интерес к IT-сфере, развлечениям и красоте/здоровью по сравнению с миллениалами.
Проведенное исследование также выявило, что большая часть опрошенных предпочла бы вести бизнес самостоятельно (53%), хотя 37% готовы работать со своим супругом или супругой. В то же время лишь 11% рассчитывают на помощь родственников в осуществлении своих предпринимательских амбиций.
Один из ключевых факторов, который останавливает молодежь от открытия своего дела — нехватка знаний и опыта.
Напомним, что в первом квартале 2024 года в Башкирии 71% работников молодого возраста увольнялись по собственному желанию из-за неудовлетворенности работой. Основные причины — уровень зарплаты, отношения в коллективе и с руководством. Большинство увольняющихся — молодые сотрудники до 34 лет, наибольшая доля уходов среди них приходится на возрастную группу до 24 лет.