mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Молодежь в Уфе хочет красоты и веселья

Молодежь в Уфе хочет красоты и веселья

30 мая 2024, 07:58
Фото: 1MI
Возможность создать что-то свое, заниматься любимым делом и быть независимым от начальства — об этом мечтают молодые жители Уфы.

Изучение предпочтений молодых жителей Уфы показало, что большинство из них стремятся к самостоятельности в бизнесе. Основные двигатели этого решения — возможность заниматься любимым делом (73%) и независимость от начальства (59%), показывает исследование «Авито». Желание создавать новое и готовность контролировать процесс также играют значительную роль в выборе собственного дела.

Среди самых популярных сфер для открытия бизнеса у молодежи выделяются услуги (40%), развлечения (37%), производство (37%), IT-бизнес (28%) и красота/здоровье (20%). Интересно, что зумеры проявляют больший интерес к IT-сфере, развлечениям и красоте/здоровью по сравнению с миллениалами.

Проведенное исследование также выявило, что большая часть опрошенных предпочла бы вести бизнес самостоятельно (53%), хотя 37% готовы работать со своим супругом или супругой. В то же время лишь 11% рассчитывают на помощь родственников в осуществлении своих предпринимательских амбиций.

Один из ключевых факторов, который останавливает молодежь от открытия своего дела — нехватка знаний и опыта.

Напомним, что в первом квартале 2024 года в Башкирии 71% работников молодого возраста увольнялись по собственному желанию из-за неудовлетворенности работой. Основные причины — уровень зарплаты, отношения в коллективе и с руководством. Большинство увольняющихся — молодые сотрудники до 34 лет, наибольшая доля уходов среди них приходится на возрастную группу до 24 лет.

Читайте также:
В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млнУфа лишается любимых маршрутов: «Автомиг» уходит с дорогиВложенные в банк яйца дали дивиденды в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Бизнес#Уфа#Башкортостан#Зарплата#Новости Башкирии#Новости Уфы#Работа#Развлечения#Красота#Молодежь#IT-бизнес#Свой бизнес
Подпишитесь
«Дом смерти» заселяют в Уфе
Сегодня, 05:48
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
Сегодня, 05:49
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
Сегодня, 05:53
Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии
Сегодня, 04:44
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
Вчера, 16:13
В Уфе назвали самые дешевые маршрутки
Сегодня, 05:19
"