Массовая авария на трассе под Стерлитамаком попала на видео

Произошедшее попало на авторегистратор очевидца. На кадрах можно увидеть, как черная «Приора» врезается в совершающую маневр «Шкоду». В результате иномарка сталкивается со встречной «Киа». Свидетель ДТП едва сам не становится участником массовой аварии, но вовремя отъезжает на обочину.