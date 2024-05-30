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Published Сегодня, 03:33

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Updated Сегодня, 08:31

Двое людей пострадали в массовой аварии в Башкирии

Массовая авария на трассе под Стерлитамаком попала на видео

30 мая 2024, 03:33

Двое людей пострадали в массовой аварии в Башкирии

Тройное ДТП произошло на трассе Уфа — Оренбург в нескольких километрах от Стерлитамака, вблизи Новониколаевского поселка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии. Инцидент случился в среду вечером, 29 мая.

Произошедшее попало на авторегистратор очевидца. На кадрах можно увидеть, как черная «Приора» врезается в совершающую маневр «Шкоду». В результате иномарка сталкивается со встречной «Киа». Свидетель ДТП едва сам не становится участником массовой аварии, но вовремя отъезжает на обочину.

По данным ГАИ, водитель отечественной легковушки — 24-летний молодой человек. В результате происшествия он попал в больницу. Врачи также госпитализировали 36-летнюю женщину, управлявшую «Шкодой».

Mkset запросил в Минздраве республики данные о состоянии пострадавших.

Пункт назначения: под Уфой груженный бревнами лесовоз попал в массовое ДТП
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