Массовая авария на трассе под Стерлитамаком попала на видео

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Произошедшее попало на авторегистратор очевидца. На кадрах можно увидеть, как черная «Приора» врезается в совершающую маневр «Шкоду». В результате иномарка сталкивается со встречной «Киа». Свидетель ДТП едва сам не становится участником массовой аварии, но вовремя отъезжает на обочину.
По данным ГАИ, водитель отечественной легковушки — 24-летний молодой человек. В результате происшествия он попал в больницу. Врачи также госпитализировали 36-летнюю женщину, управлявшую «Шкодой».
Mkset запросил в Минздраве республики данные о состоянии пострадавших.