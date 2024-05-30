«Дом смерти» заселяют в Уфе

Теперь, после долгих лет мучений, 99 пайщиков ЖСК «Дуслык-строй» наконец восстановлены в своих правах. Здание еще не передано в обслуживание управляющей организации и не поставлено на кадастровый учет, но власти заверяют, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.