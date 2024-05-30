«Дом смерти» заселяют в Уфе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Этот 17-этажный жилой комплекс начали возводить еще в 2009 году, но незавершенное здание стало местом многочисленных несчастных случаев. В 2018 году здесь обнаружили тело пропавшей студентки, в 2021 году погибла девочка, сорвавшись с высоты, а в октябре 2023 года нашли тело школьницы.
Застройщик «Дуслык-строй» был признан банкротом, а его руководители осуждены за хищение средств дольщиков. В 2023 году достройку объекта взяла на себя компания «Арт-сити», получившая в качестве компенсации земельные участки в Уфе.
Теперь, после долгих лет мучений, 99 пайщиков ЖСК «Дуслык-строй» наконец восстановлены в своих правах. Здание еще не передано в обслуживание управляющей организации и не поставлено на кадастровый учет, но власти заверяют, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.
Ввод в эксплуатацию «Дома смерти» стал неоднозначным событием. С одной стороны, это долгожданная победа для дольщиков, которые годами боролись за свои квартиры. С другой стороны, остается горький осадок от трагедий, произошедших на этом месте.
Городские власти также пообещали благоустроить прилегающую территорию и организовать там зоны отдыха и спорта.