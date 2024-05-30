Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области

На кадрах видео, опубликованного тг-каналом, видно, как трое подростков идут по улице, у одного из них в руках можно заметить продолговатый прут, похожий на рыболовную удочку. В какой-то момент подросток резко подпрыгивает, чтобы достать концом прута до протянутого над улицей высоковольтного провода.