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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Чапаевске двое подростков оказались в больнице после мощного удара током

Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области

30 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI

В Чапаевске двое подростков оказались в больнице после мощного удара током

Трое подростков пострадали от удара током. Двое из них в тяжелом состоянии находятся под присмотром врачей, сообщает телеграм-канал «Честно говоря».

На кадрах видео, опубликованного тг-каналом, видно, как трое подростков идут по улице, у одного из них в руках можно заметить продолговатый прут, похожий на рыболовную удочку. В какой-то момент подросток резко подпрыгивает, чтобы достать концом прута до протянутого над улицей высоковольтного провода.

Едва мальчику удалось его коснуться, как улица озарилась вспышкой ярко-оранжевого света. Посыпались искры. Спустя мгновение подростки распластались по земле. Двое мальчиков так и остались в лежачем положении, один, находившийся чуть поодаль от товарищей, сумел встать и убежал поодаль от места происшествия, прикрывая лицо руками.

Предположительно, мальчики получили сильный удар током.

По данным «Честного репортажа», один из мальчиков находится в коме. Медики оценивают тх состояние как тяжелое.

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