Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
На кадрах видео, опубликованного тг-каналом, видно, как трое подростков идут по улице, у одного из них в руках можно заметить продолговатый прут, похожий на рыболовную удочку. В какой-то момент подросток резко подпрыгивает, чтобы достать концом прута до протянутого над улицей высоковольтного провода.
Едва мальчику удалось его коснуться, как улица озарилась вспышкой ярко-оранжевого света. Посыпались искры. Спустя мгновение подростки распластались по земле. Двое мальчиков так и остались в лежачем положении, один, находившийся чуть поодаль от товарищей, сумел встать и убежал поодаль от места происшествия, прикрывая лицо руками.
Предположительно, мальчики получили сильный удар током.
По данным «Честного репортажа», один из мальчиков находится в коме. Медики оценивают тх состояние как тяжелое.