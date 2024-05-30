Башкирские студенты могут учиться в магистратуре по искусственному интеллекту от МТС

В сентябре 2024 года МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы — обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.