Башкирские студенты могут учиться в магистратуре по искусственному интеллекту от МТС

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В сентябре 2024 года МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы — обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.
Поступление на образовательную программу для студентов Башкортостана возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения.
— Эксперты магистратуры поделятся со реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных. Такой подход позволит студентам получить и технические, и предпринимательские навыки, с помощью которых выпускники нашей программы смогут успешно реализовывать свои идеи и достигать значительных результатов как в научной, так и в коммерческой сферах, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.