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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Башкирию накрыл огромный град

Башкирию накрыл огромный град

30 мая 2024, 08:35
Фото: 1MI
На северную часть региона обрушился сильнейший град, который побил растения, повредил теплицы и обесточил населенные пункты.

Очевидцы делятся шокирующими фотографиями в социальных сетях. На снимках видно, что град был размером с куриное яйцо (до 3 сантиметров в диаметре). Стихия нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и дачным участкам.

Напомним в результате непогоды в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Мишкинском, Калтасинском, Краснокамском и Янаульском районах частично или полностью было повреждено электроснабжение в 49 населенных пунктах. Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы устранить последствия стихии.

Фото: соцсети

Фото: Соцсети
— Я такого никогда не видел! Град был как камни с неба падал. Он не только побил все растения, но и выбил стекла в теплице, — рассказывает житель Балтачевского района.

Сегодня 30 мая, синоптики также прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Жителям республики рекомендуется быть осторожными и по возможности оставаться дома.

Власти республики призывают жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о повреждениях, причиненных градом.

#Анжелика Барабаш#Общество#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Град#Природа
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