Башкирию накрыл огромный град

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Очевидцы делятся шокирующими фотографиями в социальных сетях. На снимках видно, что град был размером с куриное яйцо (до 3 сантиметров в диаметре). Стихия нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и дачным участкам.
Напомним в результате непогоды в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Мишкинском, Калтасинском, Краснокамском и Янаульском районах частично или полностью было повреждено электроснабжение в 49 населенных пунктах. Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы устранить последствия стихии.
Фото: соцсети
— Я такого никогда не видел! Град был как камни с неба падал. Он не только побил все растения, но и выбил стекла в теплице, — рассказывает житель Балтачевского района.
Сегодня 30 мая, синоптики также прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Жителям республики рекомендуется быть осторожными и по возможности оставаться дома.
Власти республики призывают жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о повреждениях, причиненных градом.