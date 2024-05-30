Башкирию накрыл огромный град

Очевидцы делятся шокирующими фотографиями в социальных сетях. На снимках видно, что град был размером с куриное яйцо (до 3 сантиметров в диаметре). Стихия нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и дачным участкам.