Всё о партнерше Радия Хабирова: кого глава Башкирии кружил в центре Уфы

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Милана Ахметова — талантливая молодая музыкантка, обучающаяся в среднем специальном музыкальном колледже Уфы. Ее основной профиль — игра на фортепиано. Несмотря на свой молодой возраст, она уже принимает участие в концертах и музыкальных конкурсах. Ее игровое мастерство неоднократно было отмечено жюри, и однажды Милана даже выиграла гран-при и получила приз в 20 000 рублей.
Милана Ахметова намерена связать свою жизнь с музыкой, не только исполняя произведения других композиторов, но и создавая собственные. Кроме своей музыкальной деятельности, она также увлекается спортом и ведет свой блог.
Милана не только талантливая музыкантка, но и креативная личность. Иногда она создает юмористические видеоролики, в которых забавно изображает разные ситуации из жизни. Она также посетила столицу Татарстана и размещала фотографии с поездки в своих социальных сетях. Она активный экстраверт, который наслаждается каждой минутой жизни.
Фото: vk.ru/Милана Ахметова
Однако наиболее известна она благодаря инциденту, произошедшему на торжественной линейке в ее колледже. Милана Ахметова вызвалась пригласить Радия Хабирова на танец. Решиться на такой шаг оказалось непросто для нее, она испытывала страх, но все-таки решила это сделать.
— Мы три месяца готовили этот танец. Каждый день репетировали. Очень ждала день последнего звонка. Видимо, не зря! Когда увидела Радия Фаритовича, рискнула пригласить его на танец, — поведала Милана представителям фестиваля «Китап Байрам».
Милана Ахметова является студенткой второго курса среднего специального музыкального колледжа Уфы по профилю фортепиано. В колледже проходила торжественная линейка, на которой они ставили танец. Увидев Радия Хабирова, она решила смело пригласить его на танец. Несмотря на несколько неловких моментов, ее волнение не помешало им провести великолепное время на выпускном балу.
Однако, некоторые люди начали сомневаться в её личности, утверждая, что она не является выпускницей обычной школы, после чего на девушку обрушился массовый хейт. Оказалось, что обучение в указанном колледже проходит по программам 11-летнего образования, таким образом, выпускникам полагается право участвовать в праздниках школ.
— До 2005 года мы существовали как одиннадцатилетка. С 2005 года мы существуем как колледж. По старой традиции наши ребята после окончания колледжа надевают такую же школьную форму и радостно, красиво, со слезами на глазах прощаются со школой, то есть теперь — с колледжем, — рассказал Ришат Сагитов, директор колледжа.
Журналисты одного из изданий не уточнили этот факт, создавая ложное представление о выпускнице. После чего последовал «буллинг» девушки в соцсетях.
— Мы все чаще видим, когда дети не могут справиться с каким-то иным стрессом перед экзаменами, а здесь еще больше стресса. Поэтому давайте мы извинимся перед девочкой и просто дадим ей сдать экзамены и поступить, — комментирует ситуацию Ольга Панчихина, уполномоченный по правам детей в РБ.
Амина Шафикова, представляющая министерство культуры региона, решительно высказалась по этому поводу. Она указала на уникальность колледжа (школы), откуда происходит девочка — одной из восьми уникальных музыкальных школ страны.
Действительно, это заведение уже давно славится своим престижем и выдающимися результатами. Здесь формируются будущие блестящие музыканты со всего региона.
Особенно трогательным моментом является то, что эта юная артистка является сиротой и её бабушка стала для неё опорой. Важность поддержки со стороны Главы республики для неё непередаваема — это было признание её труда перед всем обществом.
Сегодня школа продолжает свое развитие благодаря поддержке Радия Хабирова: ей поручено новое здание для расширения возможностей обучения будущих музыкальных талантов.
Милана Ахметова — яркий пример талантливой и усердной молодежи, которая обладает не только музыкальным мастерством, но и энергией и творческим потенциалом. Ее история вдохновляет и доказывает, что никогда не стоит бояться рисковать и делиться своими талантами и мечтами.