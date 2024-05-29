Всё о партнерше Радия Хабирова: кого глава Башкирии кружил в центре Уфы

Милана не только талантливая музыкантка, но и креативная личность. Иногда она создает юмористические видеоролики, в которых забавно изображает разные ситуации из жизни. Она также посетила столицу Татарстана и размещала фотографии с поездки в своих социальных сетях. Она активный экстраверт, который наслаждается каждой минутой жизни.