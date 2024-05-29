Подравшихся в уфимском ТЦ отправили в спецприёмник

Напомним, осенью этого года конфликт произошел между несколькими мужчинами на территории торговой базы по ул. Садовой в Уфе. Отмечалось, что участники потасовки не стеснялись применять холодное и травматическое оружие. Так, двое мужчин получили ранения топором по голове и другим частям тела.