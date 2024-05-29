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Подравшихся в уфимском ТЦ отправили в спецприёмник

Подравшихся в уфимском ТЦ отправили в спецприёмник

29 мая 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Между участниками драки ранее произошел конфликт на бытовой почве, сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидца.

В Уфе задержали участников массовой драки, случившейся ранее в здании Колхозного рынка. Несколько десятков мужчин, по словам очевидцев — уроженцев Азербайджана, оказались втянуты в конфликт с применением физического насилия.

По информации UTV, драка была многолюдной, но недолгой. В пресс-службе МВД по РБ отметили, что драка произошла на почве бытового конфликта между двумя мужчинами. Правоохранители составили на зачинщиков потасовки протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство — прим. Mkset).

В настоящий момент, по данным ведомства, мужчины находятся в «специальных помещениях для содержания административно-задержанных лиц».

Напомним, осенью этого года конфликт произошел между несколькими мужчинами на территории торговой базы по ул. Садовой в Уфе. Отмечалось, что участники потасовки не стеснялись применять холодное и травматическое оружие. Так, двое мужчин получили ранения топором по голове и другим частям тела.

«Семейный» праздник в торговом центре в Уфе обернулся дракой
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