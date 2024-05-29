В Башкирии сравнили зарплаты женщин и мужчин

Аналитики компании Finexpertiza поделились исследованием о «гендерном разрыве» зарплат в Башкирии и российских регионах по итогам минувшего года. По словам экспертов, разница в оплате труда мужчин и женщин в стране оказалась максимальной за последние 11 лет.