В Башкирии сравнили зарплаты женщин и мужчин

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Так, в Башкирии представители сильного пола получают в среднем 64,511₽, а женщины — 42,805₽. Аналогичная ситуация наблюдается и во всём Приволжском федеральном округе: 64,367₽ к 43,314₽.
В целом по России доходы мужчин оценили в 83,890₽ и 56,194₽ соответственно. Наиболее значительную разницу в зарплатах аналитики заметили в северных регионах и субъектах Дальнего Востока: Мурманской области (45,4%), Камчатском (45,3%) и Забайкальском краях (41,3%).