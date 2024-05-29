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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Башкирии сравнили зарплаты женщин и мужчин

В Башкирии сравнили зарплаты женщин и мужчин

29 мая 2024, 12:22
Фото: 1MI
Аналитики компании Finexpertiza поделились исследованием о «гендерном разрыве» зарплат в Башкирии и российских регионах по итогам минувшего года. По словам экспертов, разница в оплате труда мужчин и женщин в стране оказалась максимальной за последние 11 лет.

Так, в Башкирии представители сильного пола получают в среднем 64,511₽, а женщины — 42,805₽. Аналогичная ситуация наблюдается и во всём Приволжском федеральном округе: 64,367₽ к 43,314₽.

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В целом по России доходы мужчин оценили в 83,890₽ и 56,194₽ соответственно. Наиболее значительную разницу в зарплатах аналитики заметили в северных регионах и субъектах Дальнего Востока: Мурманской области (45,4%), Камчатском (45,3%) и Забайкальском краях (41,3%).

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