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Turkish Airlines по ошибке доставили большие неудобства жителю Перми

Turkish Airlines по ошибке доставили большие неудобства жителю Перми

29 мая 2024, 10:44
Фото: 1MI
Житель Перми Никита, купивший билет на рейс «Уральских авиалиний» из Стамбула в Москву, оказался в неприятной ситуации из-за невнимательности сотрудницы Turkish Airlines. Мужчина был вынужден ждать следующий самолет.

По словам Никиты, он по ошибке встал в очередь на регистрацию на стойку Turkish Airlines вместо российского перевозчика. Сотрудница Turkish Airlines не заметила ошибки и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Его багаж также был отправлен под этим именем, пишет properm.ru.

После обнаружения ошибки Никита обратился к сотрудникам Turkish Airlines, чтобы прояснить ситуацию, но помощи не получил. Шесть часов он не мог получить никакой информации о своем дальнейшем перелете и судьбе багажа. На стойке помощи F44, куда он первоначально обратился, сотрудники отказались помочь, лишь разводя руками.

В офисе Turkish Airlines также заявили, что не могут ему помочь, и снова направили на стойку регистрации, несмотря на то что Никита уже сильно устал.

Никита не раз пытался решить проблему, но безрезультатно. Ему не удалось получить помощи от представителей авиакомпании, и в итоге он был вынужден купить новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.

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