Turkish Airlines по ошибке доставили большие неудобства жителю Перми

По словам Никиты, он по ошибке встал в очередь на регистрацию на стойку Turkish Airlines вместо российского перевозчика. Сотрудница Turkish Airlines не заметила ошибки и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Его багаж также был отправлен под этим именем, пишет properm.ru.