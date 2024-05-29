Turkish Airlines по ошибке доставили большие неудобства жителю Перми

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По словам Никиты, он по ошибке встал в очередь на регистрацию на стойку Turkish Airlines вместо российского перевозчика. Сотрудница Turkish Airlines не заметила ошибки и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Его багаж также был отправлен под этим именем, пишет properm.ru.
После обнаружения ошибки Никита обратился к сотрудникам Turkish Airlines, чтобы прояснить ситуацию, но помощи не получил. Шесть часов он не мог получить никакой информации о своем дальнейшем перелете и судьбе багажа. На стойке помощи F44, куда он первоначально обратился, сотрудники отказались помочь, лишь разводя руками.
В офисе Turkish Airlines также заявили, что не могут ему помочь, и снова направили на стойку регистрации, несмотря на то что Никита уже сильно устал.
Никита не раз пытался решить проблему, но безрезультатно. Ему не удалось получить помощи от представителей авиакомпании, и в итоге он был вынужден купить новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.