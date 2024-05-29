Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В последние месяцы жители Башкирии столкнулись с значительным увеличением цен на ряд продуктов питания. В то же время, наблюдается замедление инфляции в продовольственном секторе, а майские погодные аномалии грозят повышением цен на фрукты и ягоды.
Абсолютным лидером по росту цен стали куриные яйца — их стоимость увеличилась на 79,4%, достигнув 129,82 рубля за десяток. Второе место заняла белокочанная капуста, подорожавшая на 34,2% и достигшая цены в 26,18 рубля за килограмм.
Анализ данных Росстата за март–апрель 2024 года показывает динамику изменений цен на основные продукты питания в регионе:
Бакалея:
В марте 2024 года годовая инфляция в продовольственном секторе Башкирии замедлилась до 7,5% (с 8,4% в феврале). Как сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РБ Банка России, «общий уровень цен снизился в основном из-за расширения предложения продовольственной продукции и услуг зарубежного туризма, а также сокращения спроса на внутренние перелеты».
В мае 2024 года Россию накрыли аномальные погодные условия. Мощные снегопады и метели обрушились на многие регионы страны, что привело к значительным потерям урожая.
— В Черноземье и Поволжье явно пострадали сады, потому что к моменту наступления заморозков и прихода метелей на деревьях и кустах уже были завязи и цветы», — рассказал «Парламентской газете» Александр Корбут.
Урожай фруктов, ягод и некоторых овощей может пострадать наиболее сильно. В результате заморозков погибли не только промышленные сады, но и частные хозяйства. Эксперты прогнозируют рост цен на эти продукты питания.
По данным Минсельхоза, в результате непогоды погибло около 830 тысяч гектаров посевов. Это составляет примерно 1% от всех предполагаемых посевов в России. В связи с этим Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз урожая пшеницы с 91 миллиона до 86 миллионов тонн, а зерна в целом — со 142 до 135 миллионов тонн.
Несмотря на потери урожая зерновых, в России не ожидается дефицита зерна и продуктов из него.
— Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения, Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком, — Александр Корбут.
Это значит, что цены на хлеб и муку, скорее всего, останутся на прежнем уровне.
Государство планирует оказывать поддержку пострадавшим от непогоды аграриям. Депутат Госдумы Владимир Плотников предложил увеличить объемы льготного кредитования для пересева пострадавших культур.
— Для того чтобы крестьяне смогли в кратчайшие сроки провести пересев, необходимы дополнительные средства. Для этого следует расширить объемы льготного кредитования аграриев и выделить при необходимости отдельную линию кредитов на пересев пострадавших от заморозков культур, — сказал Плотников.