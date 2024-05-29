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Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми

Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми

29 мая 2024, 16:26
Фото: 1MI
Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми
Анализ Росстата за 2023 год в Республике Башкортостан, как и по всей России, показал, что цены на продукты питания продолжают расти, хотя темпы инфляции в этом секторе немного замедлились по сравнению с предыдущими годами. Читайте в нашем материале какие продукты подорожают уже летом.

В последние месяцы жители Башкирии столкнулись с значительным увеличением цен на ряд продуктов питания. В то же время, наблюдается замедление инфляции в продовольственном секторе, а майские погодные аномалии грозят повышением цен на фрукты и ягоды.

Лидеры подорожания за год

Абсолютным лидером по росту цен стали куриные яйца — их стоимость увеличилась на 79,4%, достигнув 129,82 рубля за десяток. Второе место заняла белокочанная капуста, подорожавшая на 34,2% и достигшая цены в 26,18 рубля за килограмм.

Среди других продуктов, показавших значительный рост цен

  • Куриное мясо (кроме окорочков) увеличило свою стоимость на 29,9%, теперь за килограмм приходится платить 207,49 рубля.
  • Замороженная рыба подорожала на 18,4%, стоимость единицы товара составляет теперь 229,31 рубля.
  • Яблоки стали дороже на 17,7%, цена за килограмм достигла 96,63 рубля.
  • Шлифованный рис увеличился в цене на 12,7%, теперь за килограмм приходится платить 107 рублей.
  • Вареная колбаса первого сорта подорожала на 12,3%, ее стоимость составляет 438,31 рубля за килограмм.
  • Сахар также подешевел на 10,6%, новая цена за килограмм — 64,19 рубля.
Вареная колбаса первого сорта подорожала на 12,3%, ее стоимость составляет 438,31 рубля за килограмм.Вареная колбаса первого сорта подорожала на 12,3%, ее стоимость составляет 438,31 рубля за килограмм.
Вареная колбаса первого сорта подорожала на 12,3%, ее стоимость составляет 438,31 рубля за килограмм.
Фото: 1MI

Месячная динамика цен

Анализ данных Росстата за март–апрель 2024 года показывает динамику изменений цен на основные продукты питания в регионе:

Овощи и фрукты

  • Свекла подорожала на 5,6 рубля, теперь стоит 48 рублей за килограмм.
  • Морковь удорожалась на 6,6 рубля, новая цена — 45 рублей за килограмм.
  • Тепличные огурцы стали дешевле на 16 рублей, теперь их можно купить за 143,2 рубля за килограмм.
  • Помидоры подорожали на 9 рублей, цена составляет 243,5 рубля за килограмм.

Молочная продукция

  • Стерилизованное молоко подорожало на 1,5 рубля, стоит теперь 84,7 рубля за литр.
  • Сливочное масло увеличило свою стоимость на 1,5 рубля, теперь за килограмм приходится платить 797 рублей.
  • Творог подорожал на 2 рубля, новая цена — 377 рублей за килограмм.
  • Сметана подорожала на 3 рубля, стоит 258,5 рублей.

Бакалея:

  • Рис и пшено остались практически без изменений (109 рублей и 43,8 рубля соответственно)
  • Гречка подешевела на 5 рублей (до 53,5 рубля)
  • Чай вырос в цене на 45 рублей (до 1187 рублей за кг)
  • Подсолнечное масло осталось без изменений (около 111 рублей)
  • Мука подорожала на 1 рубль (до 43 рублей)
Тепличные огурцы стали дешевле на 16 рублей, теперь их можно купить за 143,2 рубля за килограмм.Тепличные огурцы стали дешевле на 16 рублей, теперь их можно купить за 143,2 рубля за килограмм.
Тепличные огурцы стали дешевле на 16 рублей, теперь их можно купить за 143,2 рубля за килограмм.
Фото: 1MI

Замедление инфляции

В марте 2024 года годовая инфляция в продовольственном секторе Башкирии замедлилась до 7,5% (с 8,4% в феврале). Как сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РБ Банка России, «общий уровень цен снизился в основном из-за расширения предложения продовольственной продукции и услуг зарубежного туризма, а также сокращения спроса на внутренние перелеты».

Фрукты и ягоды под угрозой

В мае 2024 года Россию накрыли аномальные погодные условия. Мощные снегопады и метели обрушились на многие регионы страны, что привело к значительным потерям урожая.

— В Черноземье и Поволжье явно пострадали сады, потому что к моменту наступления заморозков и прихода метелей на деревьях и кустах уже были завязи и цветы», — рассказал «Парламентской газете» Александр Корбут.

Урожай фруктов, ягод и некоторых овощей может пострадать наиболее сильно. В результате заморозков погибли не только промышленные сады, но и частные хозяйства. Эксперты прогнозируют рост цен на эти продукты питания.

Мощные снегопады и метели обрушились на многие регионы страны, что привело к значительным потерям урожая.Мощные снегопады и метели обрушились на многие регионы страны, что привело к значительным потерям урожая.
Мощные снегопады и метели обрушились на многие регионы страны, что привело к значительным потерям урожая.
Фото: 1MI

Зерно выстояло

По данным Минсельхоза, в результате непогоды погибло около 830 тысяч гектаров посевов. Это составляет примерно 1% от всех предполагаемых посевов в России. В связи с этим Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз урожая пшеницы с 91 миллиона до 86 миллионов тонн, а зерна в целом — со 142 до 135 миллионов тонн.

Несмотря на потери урожая зерновых, в России не ожидается дефицита зерна и продуктов из него.

— Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения, Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком, — Александр Корбут.

Это значит, что цены на хлеб и муку, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Поддержка аграриев

Государство планирует оказывать поддержку пострадавшим от непогоды аграриям. Депутат Госдумы Владимир Плотников предложил увеличить объемы льготного кредитования для пересева пострадавших культур.

— Для того чтобы крестьяне смогли в кратчайшие сроки провести пересев, необходимы дополнительные средства. Для этого следует расширить объемы льготного кредитования аграриев и выделить при необходимости отдельную линию кредитов на пересев пострадавших от заморозков культур, — сказал Плотников.
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