Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми

По данным Минсельхоза, в результате непогоды погибло около 830 тысяч гектаров посевов. Это составляет примерно 1% от всех предполагаемых посевов в России. В связи с этим Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз урожая пшеницы с 91 миллиона до 86 миллионов тонн, а зерна в целом — со 142 до 135 миллионов тонн.