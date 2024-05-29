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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Экс-начальник ГИБДД Башкирии оценил идею вернуть название ГАИ

«Реверанс перед историей»: экс-глава ГИБДД Башкирии о возвращении ГАИ

29 мая 2024, 15:51
Фото: 1MI

Экс-начальник ГИБДД Башкирии оценил идею вернуть название ГАИ

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов прокомментировал возвращение ГИБДД названия Госавтоинспекции. Свои размышления о переименования ведомства он написал в личном телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что несмотря на обновление названия дорожной инспекции, которое произошло еще в конце 90-х с целью повышения имиджа службы, сами сотрудники продолжили меж собой зваться «гаишниками». Инициативу о возвращении «Госавтоинспекции» Гильмутдинов назвал данью памяти.

— Я начинал службу именно в ГАИ, поэтому эта аббревиатура мне очень близка и переименование для меня носит характер реверанса перед историей Госавтоинспекции, в которой я прослужил почти полжизни! — написал Гильмутдинов. — Это не возврат к прошлому, это развитие с уважением к истории.

Напомним, 28 мая стало известно, что ГИБДД вернули название Госавтоинспекция. Стоит заметить, что с 2002 года оба наименования использовались как равноценные.

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Между тем на некоторых ресурсах Госавтоинспекции Башкирии в соцсетях все еще можно увидеть старое название. В частности, бот для обращений в «Телеграме» все еще содержит в имени прежнюю аббревиатуру, а в описании сообществ ведомства в «ВК» номера телефонов все еще подписаны как «дежурная часть ГИБДД»

Гильмутдинов начал работать заместителем начальника ГАИ по Уфе в 1996 году, на этой должности он пробыл четыре года. До 2005 года нынешний депутат стал руководителем отдела, а с 2005 по 2021 годы щанимал пост главы регионального управления ГИБДД. Сейчас Гильмутдинов заседает в антикоррупционном комитете Госдумы.

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