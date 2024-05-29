«Реверанс перед историей»: экс-глава ГИБДД Башкирии о возвращении ГАИ

Между тем на некоторых ресурсах Госавтоинспекции Башкирии в соцсетях все еще можно увидеть старое название. В частности, бот для обращений в «Телеграме» все еще содержит в имени прежнюю аббревиатуру, а в описании сообществ ведомства в «ВК» номера телефонов все еще подписаны как «дежурная часть ГИБДД»