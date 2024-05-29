«Реверанс перед историей»: экс-глава ГИБДД Башкирии о возвращении ГАИ

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Парламентарий отметил, что несмотря на обновление названия дорожной инспекции, которое произошло еще в конце 90-х с целью повышения имиджа службы, сами сотрудники продолжили меж собой зваться «гаишниками». Инициативу о возвращении «Госавтоинспекции» Гильмутдинов назвал данью памяти.
— Я начинал службу именно в ГАИ, поэтому эта аббревиатура мне очень близка и переименование для меня носит характер реверанса перед историей Госавтоинспекции, в которой я прослужил почти полжизни! — написал Гильмутдинов. — Это не возврат к прошлому, это развитие с уважением к истории.
Напомним, 28 мая стало известно, что ГИБДД вернули название Госавтоинспекция. Стоит заметить, что с 2002 года оба наименования использовались как равноценные.
Между тем на некоторых ресурсах Госавтоинспекции Башкирии в соцсетях все еще можно увидеть старое название. В частности, бот для обращений в «Телеграме» все еще содержит в имени прежнюю аббревиатуру, а в описании сообществ ведомства в «ВК» номера телефонов все еще подписаны как «дежурная часть ГИБДД»
Гильмутдинов начал работать заместителем начальника ГАИ по Уфе в 1996 году, на этой должности он пробыл четыре года. До 2005 года нынешний депутат стал руководителем отдела, а с 2005 по 2021 годы щанимал пост главы регионального управления ГИБДД. Сейчас Гильмутдинов заседает в антикоррупционном комитете Госдумы.