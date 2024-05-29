Путин отказал жителю Уфы во встрече

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Ранее Путин отправил третьекласснику Кириллу Касимову свой портрет с подписью в ответ на письмо школьника с соответствующей просьбой. Кирилл, написав российскому лидеру, также изъявил надежду в будущем лично увидеться с ним и посостязаться в поединке в стиле дзюдо.
Песков отметил, что подобные просьбы Путину поступают крайне часто, многие из них на широкую публику не освещают. Просьба о личной аудиенции у президента, по словам представителя Кремля, реализована пока быть не может.
Семья третьклассника призналась, что сам Кирилл, тем не менее, от подарка был в восторге. Родители школьника поделились, что их сын увлекается дзюдо, считает Путина своим главным кумиром и примером для подражания, а также давно восхищается им.
Семье Кирилла в понедельник, 27 мая, провели большую экскурсию по приемной Путина в Уфе. С собой Кирилл взял свою маму, бабушку и младшую сестру Сабину.
— Кирилл у нас знает наизусть гимн, следит за всеми новостями. Для меня и моих детей [Владимир Путин] — это пример стойкости и мужества, — рассказала мать школьника Светлана.
Ранее Mkset сообщал о том, что патриарх Кирилл передал в Башкирию Остромирово Евангелие — одну из древнейших на Руси рукописей, написанную в XI веке, и важный памятник старославянского языка.