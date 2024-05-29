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Путин отказал жителю Уфы во встрече

Путин отказал жителю Уфы во встрече

29 мая 2024, 11:25
Фото: администрация Илишевского района Башкирии
Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с уфимским школьником, которому на днях передали портрет с автографом президента. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин отправил третьекласснику Кириллу Касимову свой портрет с подписью в ответ на письмо школьника с соответствующей просьбой. Кирилл, написав российскому лидеру, также изъявил надежду в будущем лично увидеться с ним и посостязаться в поединке в стиле дзюдо.

Песков отметил, что подобные просьбы Путину поступают крайне часто, многие из них на широкую публику не освещают. Просьба о личной аудиенции у президента, по словам представителя Кремля, реализована пока быть не может.

Фото: администрация Илишевского района Башкирии

Семья третьклассника призналась, что сам Кирилл, тем не менее, от подарка был в восторге. Родители школьника поделились, что их сын увлекается дзюдо, считает Путина своим главным кумиром и примером для подражания, а также давно восхищается им.

Семье Кирилла в понедельник, 27 мая, провели большую экскурсию по приемной Путина в Уфе. С собой Кирилл взял свою маму, бабушку и младшую сестру Сабину.

— Кирилл у нас знает наизусть гимн, следит за всеми новостями. Для меня и моих детей [Владимир Путин] — это пример стойкости и мужества, — рассказала мать школьника Светлана.

Ранее Mkset сообщал о том, что патриарх Кирилл передал в Башкирию Остромирово Евангелие — одну из древнейших на Руси рукописей, написанную в XI веке, и важный памятник старославянского языка.

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